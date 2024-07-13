Жирков заявил о желании встретиться со Сталиным

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков хотел бы пообщаться с бывшим главой СССР Иосифом Сталиным.

«С кем бы хотел встретиться из исторических личностей? Как человек, который интересуется историей, наверное, выберу Сталина.

Интересная личность. Прочитал о нем много книг. Но что спросил бы? Думаю, я бы там молчал, ха-ха. Ничего бы не смог спросить у такого авторитета. Я тренеру-то не мог ничего сказать. А тут перед таким человеком!» – сказал Жирков.

При Сталине СССР выиграл Великую Отечественную войну.

Сталин умер в 1953 году.

Уроженец Гори захоронен у Кремлевской стены.

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