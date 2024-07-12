Генсек РФС высказался о возможности матча России и Северной Кореи

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с проведением товарищеских матчей первой сборной России.

– В последнее время поступает противоречивая информация по возможным соперникам сборной России: вы говорили, что РФС не ведет переговоров с Замбией, но история об обсуждении на уровне двух посольств существует. Как вы к этому относитесь?

– Мы сами читаем [новости] и задаемся вопросом: Замбия участвует в Кубке африканских наций, сыграет шесть матчей – когда она собирается проводить товарищескую встречу?

Со странами, у которых есть осенние окна, в том числе и с Замбией, мы предлагали обсудить вариант игры. Но ответ от Замбии на наше письмо мы не получили. Никаких переговоров не ведем. Может, они [договариваются] сами с собой? Сложно это комментировать.

Мы открыты к диалогу со всеми странами – если с нами хотят сыграть, это приятно; любую возможность надо использовать, не отказываться.

– А что с вариантами на осень?

– Они есть. В осеннее окно порядка 28 стран в мире свободны, но половина из них играет между собой. Вариант у нас есть, примем часть решений в ближайшее время.

– Женская сборная сыграет с КНДР. Подобные матчи выглядят как какая-то экзотика...

– Соперник на 10-м месте в рейтинге женских сборных мира. Нам надо играть с сильными и разными командами. У нас сильная женская сборная, которая развивается. И один из самых сильных женских чемпионатов. Надо играть! Почему нет? КНДР – достойный соперник.

– Может ли и мужская сборная провести товарищеский матч с КНДР?

– Гипотетически это реально. Но у КНДР сейчас отбор, хотя перерыв на товарищеские матчи у них также есть. Отношения между федерациями укрепляются, при необходимости будем обсуждать и этот вопрос, но пока каких-то детальных переговоров о матче основных команд не ведем.

– Велика ли вероятность, что осенний матч сборной состоится именно в России?

– С большой долей вероятности это будет выездной матч. Мы бы хотели провести игры в России, но это не так легко. И количество свободных команд небольшое.

– Возможно ли проведение официальных игр на нейтральных полях? Это же один из аргументов безопасности УЕФА и ФИФА.

– Аргумент о безопасности шел от УЕФА. У них и у ФИФА разные аргументы. И разные позиции. Что касается УЕФА, то они пытаются начать [проведение официальных матчей России] с детско-юношеских команд, в частности со сборной до 17 лет. Но столкнулись с первой сложностью и пока ушли на второй круг. Решение еще не принято.

Мы изначально предлагали нейтральные поля. Потом, как понимаем, на них надавили, и они от этой истории отказались.

– Надавили в каком плане?

– Они приняли решение о полном бане. Изначально же было решение играть на нейтральных полях. Потом неожиданно в течение дня оно поменялось. Было принято новое: отстранить сборную от соревнований.