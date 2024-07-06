Футболист «Тальереса» попросил прощения за поведение игроков в матче с «Зенитом»

Защитник аргентинского «Тальереса» Кевин Мантилья прокомментировал эпизод с дракой в игре с «Зенитом» (0:1).
«Такое бывает в матчах, случается. Конечно, хотели бы попросить прощения за поведение, но в футболе всякое бывает. В течение матча игроки могут слишком разгорячиться, и потом уже не остановиться. Мы очень довольны и рады приглашению, удивлены инфраструктурой стадиона, а также уровнем игроков. Очень рад, что мы можем сейчас находиться здесь и проживать этот опыт. Матч был великолепным», – заявил Мантилья.
- «Зенит» и «Тальерес» встречались в рамках Летнего Кубка. Российский клуб оказался сильнее благодаря голу бразильского вингера Густаво Мантуана, реализовавшего 11-метровый, назначенный за фол на Александре Ерохине.
- Аргентинцы были возмущены решением арбитра и бурно спорили. В ходе споров игрок «Тальереса» толкнул судью и был удален.
- В концовке поединка между игроками возникла потасовка. По итогам стычки Кирилл Левников, судивший игру, показал еще две красные. У невского коллектива с поля был удален казахстанский защитник Нуралы Алип.
- В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с сербской «Црвеной Звездой».
Источник: «Советский спорт»