Футболист «Тальереса» попросил прощения за поведение игроков в матче с «Зенитом»

Защитник аргентинского «Тальереса» Кевин Мантилья прокомментировал эпизод с дракой в игре с «Зенитом» (0:1).

«Такое бывает в матчах, случается. Конечно, хотели бы попросить прощения за поведение, но в футболе всякое бывает. В течение матча игроки могут слишком разгорячиться, и потом уже не остановиться. Мы очень довольны и рады приглашению, удивлены инфраструктурой стадиона, а также уровнем игроков. Очень рад, что мы можем сейчас находиться здесь и проживать этот опыт. Матч был великолепным», – заявил Мантилья.