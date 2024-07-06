Алип: «Я главный тафгай «Зенита»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал свою агрессию на поле.

Накануне россияне победили дома аргентинский «Тальерес» в товарищеском матче (1:0).

– Было ощущение, что вы всех хотели побить?

– Просто кто-то поднял руку. Я ответил.

– Вроде Алексея Сутормина толкнули.

– Нет, там еще было спокойно. А вот потом, когда Александр Ерохин кого-то за ухо взял кто-то подбежал, толкнул его и пришлось ответить.

– То есть вы главный тафгай, как и в хоккее?

– Можно и так сказать.

24-летний Алип стоит 3 миллиона евро.

У него контракт до лета 2025 года.

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