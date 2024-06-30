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  • Ерохин: «Важно, что «Зенит» догнал «Спартак» по чемпионствам»

Ерохин: «Важно, что «Зенит» догнал «Спартак» по чемпионствам»

30 июня 2024, 12:07
49

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал соперничество со «Спартаком».

«Честно говоря, с такими людьми не встречался ни на улице, ни где-то ещe. Даже наоборот, мы встречались с нашими болельщиками, которые не могут посещать матчи. Они нам говорили, что нас поддерживает огромное количество людей. Этот сезон был важен для наших болельщиков и для команды в целом, потому что мы смогли сравняться со «Спартаком» по количеству чемпионских титулов.

А следующий в этом плане будет знаковый. В медиапространстве я где-то это встречал, когда эксперты выступали по поводу того, как сложится сезон. Но в Петербурге не встречал никого, кто бы не поддерживал «Зенит», – сказал Ерохин.

  • У «Зенита» и «Спартака» по 10 чемпионств за российский период.
  • «Зенит» взял 6 титулов подряд – это повторение рекорда «Спартака» 1990-х годов.
  • Сезон РПЛ стартует 20 июля.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ерохин Александр
Комментарии (49)
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andr45
1719739938
«мы смогли сравняться со «Спартаком» по количеству чемпионских титулов. » Кто это вы?))) Родригао, Сантос, Нино, Барриос, Мантуан, Клаудиньо, Вендел, Пердо, Артур, Кассьерро?))))) Ерохин - 17 игр (в основном замена) Караваев — 10 игр Мостовой — 9 игр Ахметов - 2 игры
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NewLife
1719739981
Речь такая несвязная, что старина Байден отдыхает.
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...короче
1719740451
...то есть - Союз уже в зачёт не идёт?)... Интересно... Тут мы читаем, тут рыбу заворачиваем, а здесь, просто, пропускаем?)...
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Spartak_forv@
1719740755
Нормально так догнали,но забыли умножить на два
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DOCTOR PENALTY
1719742748
Неприятно воняет от этой вашей гонки.
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Вежливый такой
1719743903
Эпоха сомнительных побед Спартака канула в лету! Теперь чемпионский трон надолго за Зенитом
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ivany4
1719746021
Ограниченность мышления сбг футболистов и болельщиков, как в спорте так и в жизни, очень сильно аукнется как им так и рядом живущим людям. То, что они считают только победы в РПЛ, а пишут год рождения на стрелке 1922 - это их право. Но только не стоит забывать слова подтвержденные историей и временем - забывшие свою родословную и историю, морально неустойчивые личности не уважающие не только других, но и прежде всего себя. В качестве подтверждения - Украина, ее история и философия в помощь аналитикам.
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seth343
1719746911
В СССР им на зину было пох-уй, вот и начали отчёт с России.
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FCSpartakM
1719751677
В питере целая ультра есть фанатов Спартака под название Aliens
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alefreddy
1719751984
еще 5 бразильцев прикупите и может догоните панамериканские игры
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