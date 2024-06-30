Ерохин: «Важно, что «Зенит» догнал «Спартак» по чемпионствам»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал соперничество со «Спартаком».

«Честно говоря, с такими людьми не встречался ни на улице, ни где-то ещe. Даже наоборот, мы встречались с нашими болельщиками, которые не могут посещать матчи. Они нам говорили, что нас поддерживает огромное количество людей. Этот сезон был важен для наших болельщиков и для команды в целом, потому что мы смогли сравняться со «Спартаком» по количеству чемпионских титулов.

А следующий в этом плане будет знаковый. В медиапространстве я где-то это встречал, когда эксперты выступали по поводу того, как сложится сезон. Но в Петербурге не встречал никого, кто бы не поддерживал «Зенит», – сказал Ерохин.