Ерохин: «Важно, что «Зенит» догнал «Спартак» по чемпионствам»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал соперничество со «Спартаком».
«Честно говоря, с такими людьми не встречался ни на улице, ни где-то ещe. Даже наоборот, мы встречались с нашими болельщиками, которые не могут посещать матчи. Они нам говорили, что нас поддерживает огромное количество людей. Этот сезон был важен для наших болельщиков и для команды в целом, потому что мы смогли сравняться со «Спартаком» по количеству чемпионских титулов.
А следующий в этом плане будет знаковый. В медиапространстве я где-то это встречал, когда эксперты выступали по поводу того, как сложится сезон. Но в Петербурге не встречал никого, кто бы не поддерживал «Зенит», – сказал Ерохин.
- У «Зенита» и «Спартака» по 10 чемпионств за российский период.
- «Зенит» взял 6 титулов подряд – это повторение рекорда «Спартака» 1990-х годов.
- Сезон РПЛ стартует 20 июля.
Источник: «Советский спорт»