Якубко выступил против возвращения Промеса в «Спартак»: «Нужно порядочно себя вести, а не как негодяй»

Бывший форвард «Динамо» Мартин Якубко высказался по ситуации вокруг полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«У меня нет никакого отношения к возможному возвращению Промеса в Россию. Думаю, у «Спартака» есть достаточно возможностей для приобретения игрока его уровня. Сто процентов, Промес – классный футболист, но его поведение в этой ситуации – это ненормально. Я так вижу эту ситуацию.

Если бы я мог решать, возвращать Промеса в команду или нет, я бы сказал «нет». Потому что у клуба есть имидж. Игроки выступают за команду с эмблемой на груди. Нужно вести себя, как порядочный человек, а не как негодяй какой-то», – сказал Якубко.