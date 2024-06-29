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  • Якубко выступил против возвращения Промеса в «Спартак»: «Нужно порядочно себя вести, а не как негодяй»

Якубко выступил против возвращения Промеса в «Спартак»: «Нужно порядочно себя вести, а не как негодяй»

29 июня 2024, 17:23
15

Бывший форвард «Динамо» Мартин Якубко высказался по ситуации вокруг полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«У меня нет никакого отношения к возможному возвращению Промеса в Россию. Думаю, у «Спартака» есть достаточно возможностей для приобретения игрока его уровня. Сто процентов, Промес – классный футболист, но его поведение в этой ситуации – это ненормально. Я так вижу эту ситуацию.

Если бы я мог решать, возвращать Промеса в команду или нет, я бы сказал «нет». Потому что у клуба есть имидж. Игроки выступают за команду с эмблемой на груди. Нужно вести себя, как порядочный человек, а не как негодяй какой-то», – сказал Якубко.

  • Вопрос о возвращении Промеса решен на уровне МИДа.
  • 32-летний Промес находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.
  • Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Якубко Мартин Промес Квинси
Комментарии (15)
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...короче
1719672482
..."Хоп, мусорок, Не шей мне срок. Машинка Зингера Иголочку сломала!"(с)...
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NewLife
1719672878
Еще один пздбольный прокурор, не пришей менту свисток. Если этот отстой поднимают со дна, значит это нужно тем, кто зассали))
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VVM1964
1719673537
Якубко, вы один из последних, чье мнение интересно и будет учитываться в этом вопросе (...
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andr45
1719675267
Я бы сказал, что мнение выдающегося словацкого нападающего, игравшего в таких ведущих клубах РПЛ, как «Сатурн», «Химки», «Амкар», «Москва» и даже один сезон в «Динамо», забившего за 8 сезонов аж целых 36 (ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ) мячей очень авторитетно и весомо) PS И чего так «Zenite» разволновался?)))
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Spartak_forv@
1719675353
Квинси-гордость Спартака!Принес нам победы и радость!Спасибо за все!Не пинайте,не судите.И от тюрьмы не зарекайтесь.Все ходим под Богом!Задним умом все хороши!
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k611
1719676197
Нельзя ставить крест на человеке, тем более дело о наркотрафики выглядит более чем сомнительно.
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Ниф-Ниф
1719676629
Без сопливых Солнце светит!
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rash1959
1719677664
как хорошо, что этот муд и подобные ему типы них-я не решают.
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Каратель помойников
1719677886
А что такое это якубко? Почему оно рот(и ли что тум у этого существа) открывает?
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шахта Заполярная
1719684508
С какой помойки вытащили этого "швондера" Кто оно такое, давайте еще где нибудь поройтесь, например мнение уборщицы в газпреме или у палкожопого спросите, работы журнашлюшкам еще не початый край. Их мнение для нас очень важно
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