Ещенко высказался о возвращении Промеса в Россию

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал информацию о возвращении Квинси Промеса в Россию.
- Вопрос о возвращении Промеса в «Спартак» решен на уровне МИДа.
- Московский клуб продлит контракт с нидерландским футболистом.
«Отличные новости. Все будут довольны его возвращению, радостное событие. Если я буду в Москве, то встречусь с ним. Пускай сначала вернeтся, а потом уже можно посидеть.
Думаю, технику он не растерял за шесть месяцев. У него отличные данные. Надо только набрать физическую форму. Техника не пропадeт, понимание игры в футбол тоже», – сказал Ещенко.
- Промес сейчас находится в ОАЭ.
- Его осудили заочно на 6 лет в Нидерландах по делу об организации контрабанды наркотиков.
- Еще 1,5 года тюрьмы он получил за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: Legalbet