Ещенко высказался о возвращении Промеса в Россию

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал информацию о возвращении Квинси Промеса в Россию.

Вопрос о возвращении Промеса в «Спартак» решен на уровне МИДа.

Московский клуб продлит контракт с нидерландским футболистом.

«Отличные новости. Все будут довольны его возвращению, радостное событие. Если я буду в Москве, то встречусь с ним. Пускай сначала вернeтся, а потом уже можно посидеть.

Думаю, технику он не растерял за шесть месяцев. У него отличные данные. Надо только набрать физическую форму. Техника не пропадeт, понимание игры в футбол тоже», – сказал Ещенко.