Орлов: «Русские игроки деградируют, сидят и курят»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Все тренеры говорят, что лимит – плохо. Я тоже говорю, что плохо. Все чиновники говорят: нет, у нас тогда в сборной никого не будет. Понимаете, что происходит? Сегодня [игроки], у которых русские паспорта, они же деградируют как футболисты. Они сидят на скамейке и курят тихо. Ну, это образно. Нет стимула расти.

Смотрите, почему «Балтика» и «Сочи» так хорошо провели весну? Вы видели, сколько у них иностранцев появилось? Но эти иностранцы-то по большому счeту игроки средней силы», – сказал Орлов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».