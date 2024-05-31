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Орлов: «Русские игроки деградируют, сидят и курят»

31 мая 2024, 19:13
24

Комментатор Геннадий Орлов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Все тренеры говорят, что лимит – плохо. Я тоже говорю, что плохо. Все чиновники говорят: нет, у нас тогда в сборной никого не будет. Понимаете, что происходит? Сегодня [игроки], у которых русские паспорта, они же деградируют как футболисты. Они сидят на скамейке и курят тихо. Ну, это образно. Нет стимула расти.

Смотрите, почему «Балтика» и «Сочи» так хорошо провели весну? Вы видели, сколько у них иностранцев появилось? Но эти иностранцы-то по большому счeту игроки средней силы», – сказал Орлов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

  • Сейчас клубы РПЛ не могут выпускать на поле одновременно более 8 иностранцев.
  • Процент легионеров в РПЛ – 40.
  • Больше всех легионеров у «Рубина» – 17.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (24)
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VVM1964
1717172717
А почему Зенит занял первое место ? Не потому ли что русские игроки сидели на лавке и курили ??? Вот бы их выпустить, а бразильцы бы сидели и курили - где бы вы тогда оказались ???
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...уефан
1717172748
...а, что ж здесь поделаешь, если футбольные академии выпускают в основном один шлак? Попробуй подумать над этим, что не так с этими академиями!...
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VVM1964
1717172841
Выигрывайте конкуренцию у этих "иностранцев-то по большому счeту игроков средней силы" и будет вам счастье !!! )))
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VVM1964
1717172851
Выигрывайте конкуренцию у этих "иностранцев-то по большому счeту игроков средней силы" и будет вам счастье !!! )))
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Пингвины Антарктиды/Толян
1717175279
А что русские народ отсталый, у нас не может быть классных игроков, таких как Стрельцов или Аршавин? Надо просто нашим больше игрового времени давать, а не на лавку запасных сажать
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russkiisergei
1717176947
орлов - позор Российских комментаторов
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Spartak_forv@
1717177112
Зарплаты надо раза в три урезать в РПЛ и доплачивать за результат,тогда и стимул и желание появятся,а лень и деградация отступят
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nik55
1717178364
3 легионера в команде и бзенит в 1 пиге
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Toomans
1717178936
Геннадий тут прав. Ну не нужен нам лимит - игроки не могут проявить свои мужские качества и добиваться места в старте. А если эти не будут - то будут другие, с более сложной футбольной судьбой, где каждая возможность доказать свою состоятельность - подарок судьбы. Уверен, так и будет. Здоровая конкуренция никому не вредила еще. Плюсом - это возможность учиться у сильных легионеров. Будь я футболистом, я бы с условного Халка не слез, пока он не научил бы меня своему видению поля, или с Дугласа Сантоса в части профессионального подхода к своему делу.
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evgevg13
1717213787
Между высказываниями:сидят и курят и сидят на скамейке и курят тихо большая разница
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