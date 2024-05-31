Две сборные, выступающие в Европе, претендуют на Черчесова

Станислав Черчесов входит в список кандидатов на пост главного тренера сборных Казахстана и Азербайджана. По данным Sport24, он ждет конкретного предложения, считая вариант с Азербайджаном более предпочтительным.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который 60-летний российский специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Ранее он возглавлял сборную России.

Сборная Казахстана сегодня осталась без главного тренера после ухода с этого поста Магомеда Адиева, возглавляющего «Ахмат».

Сборной Азербайджана в статусе и.о. главного тренера руководит Араф Асадов.