Глушаков оценил приглашение Станковича в «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о решении московского клуба назначить Деяна Станковича.

Сербский тренер возглавит команду со следующего сезона.

Контракт подписан на 2 года.

Он сменит Владимира Слишковича.

«Каждый тренер, который приходит в команду, по-своему видит футбол. Сейчас сложно что-то говорить о назначении Деяна Станковича в «Спартак».

У него будут сборы, полноценная подготовка. Многое будет зависеть от того, вернeтся ли Промес, каких игроков купит «Спартак». Это немаловажно. Новая метла по-новому метeт.

Не хочу сравнивать, иностранец или российский тренер приходит в «Спартак». Об этом рассуждать нет смысла.

Руководство приняло решение позвать Станковича. Значит, наверное, они за ним следили, верят в него. Только время и результат могут рассудить», – сказал Глушаков.