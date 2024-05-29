Два футболиста покинули «Ахмат»

«Ахмат» объявил об уходе Андрея Семенова и Владимира Ильина.

Центральный защитник и нападающий покидают грозненский клуб в связи с истечением срока контракта.

«Мы благодарны ребятам за время, проведeнное в футбольном клубе «Ахмат». Будем всегда рады новым встречам, будь то на футбольных полях, или в гостях в Грозном.

Желаем вам, Андрей и Владимир, удачи, благополучия и успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в пресс-релизе.