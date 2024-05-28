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  • Для стадиона «Алании» закупили неподходящие лампы за 30 миллионов рублей

Для стадиона «Алании» закупили неподходящие лампы за 30 миллионов рублей

28 мая 2024, 15:51
5

Стало известно о новых проблемах, связанных с реконструкцией домашнего стадиона «Алании».

Для арены «Спартак» во Владикавказе закупили неподходящие лампы освещения. Они не соответствуют телевизионным требованиям.

На лампы было потрачено 30 миллионов рублей. Проблемы с ними могут сказаться на сроках сдачи стадиона в эксплуатацию. Его реконструируют с декабря 2021 года.

  • «Алания» финишировала на 8-м месте в Первой лиге.
  • В завершившемся сезоне команда играла в Грозном.
  • Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло говорил, что стадион будет готов к августу 2024 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Первая лига Алания
Комментарии (5)
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Spartak_forv@
1716901501
Никогда такого не было..)
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...уефан
1716901709
...на тридцать игроков хватило бы...
Ответить
MazaiNN
1716903085
Тушите свет...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1716903186
Как говорил в своё время премьер министр В.Черномырдин:Не было такого никогда и вот опять...
Ответить
Mike-Vereshagin-google
1716925798
Такая схема была в серии Молодежки
Ответить
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