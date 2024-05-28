Для стадиона «Алании» закупили неподходящие лампы за 30 миллионов рублей

Стало известно о новых проблемах, связанных с реконструкцией домашнего стадиона «Алании».
Для арены «Спартак» во Владикавказе закупили неподходящие лампы освещения. Они не соответствуют телевизионным требованиям.
На лампы было потрачено 30 миллионов рублей. Проблемы с ними могут сказаться на сроках сдачи стадиона в эксплуатацию. Его реконструируют с декабря 2021 года.
- «Алания» финишировала на 8-м месте в Первой лиге.
- В завершившемся сезоне команда играла в Грозном.
- Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло говорил, что стадион будет готов к августу 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»