Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal: лидируют игроки «Реала»

Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.
Лидером списка остается Винисиус из «Реала». Далее идет его партнер Джуд Беллингем.
С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
- 1. Винисиус («Реал»);
- 2. Джуд Беллингем («Реал»);
- 3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- 4. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
- 5. Гарри Кейн («Бавария»);
- 6. Тони Кроос («Реал»);
- 7. Флориан Вирц («Байер»);
- 8. Родри («Манчестер Сити»);
- 9. Родриго («Реал»);
- 10. Антонио Рюдигер («Реал»);
- 11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- 12. Букайо Сака («Арсенал»);
- 13. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);
- 14. Деклан Райс («Арсенал»);
- 15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
- 16. Лионель Месси («Интер Майами»);
- 17. Бернарду Cилва («Манчестер Сити»);
- 18. Антуан Гризманн («Атлетико»);
- 19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- 20. Лаутаро Мартинес («Интер»).
Источник: Goal