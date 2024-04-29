Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Краснодарцы с 64-й минуты играли вдесятером.

Команда упустила шанс обогнать «Зенит» и выйти на 1-е место в чемпионате.

«Хороший матч с обеих сторон, до 65-й минуты была равная игра. У обеих команд были возможности забить.

Такое двоякое впечатление. 65 минут я был доволен, но потом случилось удаление.

Одно очко – это плюс. Остается четыре финала», – сказал Мусаев.