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  • Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»

29 апреля 2024, 15:49
11

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

  • Игра завершилась нулевой ничьей.
  • Краснодарцы с 64-й минуты играли вдесятером.
  • Команда упустила шанс обогнать «Зенит» и выйти на 1-е место в чемпионате.

«Хороший матч с обеих сторон, до 65-й минуты была равная игра. У обеих команд были возможности забить.

Такое двоякое впечатление. 65 минут я был доволен, но потом случилось удаление.

Одно очко – это плюс. Остается четыре финала», – сказал Мусаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Мусаев Мурад
Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1714397454
Козлина!!!!! Ты последний шанс упустил зацепиться за чемпионство)))) вместе с дураком Галицким
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ягуар1979
1714397706
была интрига и не стало интриги я думаю больше Зенит не будет дарить таких подарков)))
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алдан2014
1714398664
Сезон невероятной дружбы,хватки бульдожьей,нет ни у кого. И может случиться ,что угодно на финише
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Томик
1714399430
Я думал "обосрались" сказал, "ивините". А он про финалы что - то сочинил. Не знаю как они собрались выигрывать у "Спартака" и, тем более, у "динамо", которое хочет больше "Краснодара". А там ещё "Ахмат" есть, которому плевать на амбиции краснодарские, он в первую лигу не пойдет.
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Дубина
1714400240
Физрук как и Семак!!
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Пингвины Антарктиды/Толян
1714402499
Так и Динамо может выйграть чемпионат например
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МасСуд
1714409466
Краснодар не чемпион...
Ответить
Bozigit
1714415842
Это точно не чемпион
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