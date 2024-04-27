«Могу делать это в 3 ночи – у меня болезнь»: Павлюченко рассказал, за что его ругает жена

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в эфире НТВ рассказал о тяге к чистоте.
– По дому жене помогаешь?
– Обязательно!
– Что умеешь делать?
– По крайней мере, я дома отвечаю за обувь. У меня правило: ребенок зашел домой – сразу обувь мыть. Одна со школы пришла, вторая с сада пришла, я пришел… Обуви много. Меня это настолько раздражает! Я даже не переодеваюсь, беру обувь и сразу иду мою, все складываю.
– Даже летом что ли?
– Всегда!
– А помимо обуви есть еще какие-то манечки, «тараканы»?
– Пылесос.
– Что с пылесосом?
– Пылесос у нас – с утра и до вечера! Жена ругает меня постоянно.
– Могу открыть секрет, у меня такая же навязчивая идея. Это какая-то психологическая болезнь.
– Старшая дочка начинает расчесываться – все равно волосы падают. У нас одни девчонки. Там волосы, тут… Я не могу. Мы иногда с друзьями встречаемся – в ресторан сходим, в караоке. Можем приехать в 3 утра. В 2-3. Жена ругает: домой и спать. Нет! У меня болезнь. Я в 3 утра беру обувь и иду мыть. Больной!
- Пара знакома с 12 лет.
- Свадьба состоялась в 2001 году, у Павлюченко 3 дочери.
- Лариса – сестра-близнец жены экс-форварда «Томи», «Ахмата», «Анжи» Сергея Сердюкова.