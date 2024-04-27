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  • «Могу делать это в 3 ночи – у меня болезнь»: Павлюченко рассказал, за что его ругает жена

«Могу делать это в 3 ночи – у меня болезнь»: Павлюченко рассказал, за что его ругает жена

27 апреля 2024, 12:24
2

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в эфире НТВ рассказал о тяге к чистоте.

– По дому жене помогаешь?

– Обязательно!

– Что умеешь делать?

– По крайней мере, я дома отвечаю за обувь. У меня правило: ребенок зашел домой – сразу обувь мыть. Одна со школы пришла, вторая с сада пришла, я пришел… Обуви много. Меня это настолько раздражает! Я даже не переодеваюсь, беру обувь и сразу иду мою, все складываю.

– Даже летом что ли?

– Всегда!

– А помимо обуви есть еще какие-то манечки, «тараканы»?

– Пылесос.

– Что с пылесосом?

– Пылесос у нас – с утра и до вечера! Жена ругает меня постоянно.

– Могу открыть секрет, у меня такая же навязчивая идея. Это какая-то психологическая болезнь.

– Старшая дочка начинает расчесываться – все равно волосы падают. У нас одни девчонки. Там волосы, тут… Я не могу. Мы иногда с друзьями встречаемся – в ресторан сходим, в караоке. Можем приехать в 3 утра. В 2-3. Жена ругает: домой и спать. Нет! У меня болезнь. Я в 3 утра беру обувь и иду мыть. Больной!

  • Пара знакома с 12 лет.
  • Свадьба состоялась в 2001 году, у Павлюченко 3 дочери.
  • Лариса – сестра-близнец жены экс-форварда «Томи», «Ахмата», «Анжи» Сергея Сердюкова.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман
Комментарии (2)
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...уефан
1714214029
... теперь ясно, какого маньяка Спартак столько лет кормил с руки)...
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sn0109
1714217969
Хорошо, что в 3 часа он берёт обувь. А не пылесос.
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