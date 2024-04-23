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    Мостовой раскрыл самую дорогую покупку в жизни

    Александр Мостовой рассказал, на что тратил больше всего денег.

    «Самые дорогие покупки, которые совершал – дом, квартира и машины.

    Любил ездить на «Мерседесах» – в основном их и покупал. Не важно, какая модель, просто любил эту марку.

    Но самое дорогое и самое важное, что когда-либо покупал – дом в Испании. Сейчас в нем живут дети.

    Имущество там – самый мой дорогой подарок жене и детям», – заявил Мостовой.

    • 55-летний Мостовой в России играл за «Спартак».
    • С 1991 по 2005 год он выступал в Европе, преимущественно за «Сельту».
    • У него есть дочь Эмма и сын Александр, который пошел по стопам отца и стал футболистом.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1713879994
    ... всё относительно того, насколько ты был состоятелен на разных этапах своей жизни...
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    ЗаЖиМ
    1713880478
    Бомбардиииир! Сколько можно цитировать этого д е б и л а?!
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    Цугундeр
    1713881311
    Не хотел бы в свой удел.. ?Взял , собрался ,улетел . Чтоб покой себе доставить . Здесь , похоже , некем править.. Вскорости , глядишь вот-вот. Белка песенки споёт.(
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    NewLife
    1713881655
    Повезло что не в Орске)
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