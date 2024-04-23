Мостовой раскрыл самую дорогую покупку в жизни

Александр Мостовой рассказал, на что тратил больше всего денег.
«Самые дорогие покупки, которые совершал – дом, квартира и машины.
Любил ездить на «Мерседесах» – в основном их и покупал. Не важно, какая модель, просто любил эту марку.
Но самое дорогое и самое важное, что когда-либо покупал – дом в Испании. Сейчас в нем живут дети.
Имущество там – самый мой дорогой подарок жене и детям», – заявил Мостовой.
- 55-летний Мостовой в России играл за «Спартак».
- С 1991 по 2005 год он выступал в Европе, преимущественно за «Сельту».
- У него есть дочь Эмма и сын Александр, который пошел по стопам отца и стал футболистом.