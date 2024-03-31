Мостовой прокомментировал ничью «Спартака» с «Уралом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой проанализировал матч 22-го тура РПЛ между москвичами и «Уралом» (1:1).

«Исходя из результата, мне не важно, какую игру показал «Спартак». Можно играть хорошо и выигрывать, а можно играть плохо и выигрывать. Сейчас главное результат, а счeт 0:0. Отталкиваться нужно от этого.

«Спартак» наиграл на победу. Москвичи выглядели лучше, в том числе, и по созданным моментам. Другое дело, что хорошо действовала оборона «Урала» и прежде всего вратарь Илья Помазун. Он был одним из лучших и не раз выручал.

В последнее время «Урал» в матчах со «Спартаках» всегда имеет моменты и подходы. А сейчас гости большую часть времени думали только о защите. Они вытерпели и выдержали. И ещe хорошо, что у «Спартака» есть Антон Зиньковский, который создавал остроту», – сказал Мостовой.