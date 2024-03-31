Директор «Балтики» ответил на критику Радимова

Армен Маргарян, спортивный директор «Балтики», отреагировал на критику со стороны Владислава Радимова.
- Перед матчем 22-го тура РПЛ «Балтика» – «Пари НН» Радимов публично упрекнул Маргаряна, что тот зимой привез в команду «незабивных» Виталия Лисаковича и Джоэла Фамейе.
- Через несколько дней именно Лисакович и Фамейе забили в матче с «Пари НН» (2:0).
«Жизнь – лучший драматург. Правда, Владислав Николаевич?» – написал Маргарян.
- «Балтика» продолжает идти в зоне вылета.
Источник: телеграм-канал Армена Маргаряна