Радимов разнес «Балтику» за инициативу смягчить лимит на легионеров в ФНЛ

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов зол на «Балтику» за инициативу увеличить количество легионеров в ФНЛ.

«На днях всплыла история про то, что в Первой и Второй лиге могут расширить лимит на легионеров. В Первой лиге разрешить сразу 7 легионеров в заявке и 5 на поле, а также разрешить иностранцев во второй лиге. Как же предсказуемо, что в поддержку этой инициативы высказался новый спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян! Включаем рубрику «По фактам».

«Балтика» сегодня – команда, в которой россиян уже меньше, чем иностранцев. 15 игроков «Балтики» имеют другое гражданство, вот только на результате положительно это не сказывается.

Одна из главных проблем команды – атака, в первой части сезона было забито всего 12 мячей. Что сделал спортивный директор в трансферное окно? Правильно: привез незабивного Лисаковича, а также Фамейе, который два матча подряд мазал из выгодных позиций из вратарской. Сверху отполировал это еще несколькими легионерами из Латинской Америки, причем не бесплатно, доведя количество легионеров до критической точки. Неудивительно, что голов в копилке команды не прибавилось, а в двух матчах с прямыми конкурентами из Сочи и Оренбурга калининградцы зацепили только одно очко. Теперь по календарю впереди матчи с сильными командами, а в таблице существенное отставание от зоны стыков.

Что делать спортивному директору «Балтики» в такой ситуации? Разумеется стелить соломку и всеми силами лоббировать расширение лимита в ФНЛ, потому что в противном случае придется летом расставаться со всей этой ватагой завезенных иностранцев средней руки. При этом самый яркий игрок «Балтики» в последних матчах – молодой, 19-летний зенитовец Даниил Козлов!

И возникают вопросы! А зачем РФС сейчас вкладывается активно в детско-юношеский футбол? Для чего колоссальные средства и усилия направлены на ЮФЛ, который я считаю вообще одним из главных явлений в нашем футболе за последнее время? Чтобы потом Маргарян иностранцев непонятных завозил и отнимал место у нашей молодежи? Ни в коем случае этого нельзя позволить сделать, особенно сейчас, учитывая внешние обстоятельства, нужно больше заниматься развитием своего резерва, а не играться в футбольного менеджера как в компьютерной игре, привозя легионеров из Эквадора и Венесуэлы.

Ну и сам факт того, что спортивный директор «Балтики» так открыто лоббирует эту реформу говорит только о том, что он сам внутренне смирился с вылетом. Футболисты «Балтики», которых Маргарян пригласил в команду, имейте ввиду, вот настолько он в вас не верит, что уже морально готовится к ФНЛ! Будь я игроком, у меня бы возникли вопросы к руководству клуба, а мы что, уже вылетели и готовимся к следующему сезону в ФНЛ, раз вы такие вещи публично заявляете?

Во всей этой ситуации больше всего жалко Серегу Игнашевича, который в такой обстановке вынужден работать. Но совершенно точно, с «Балтикой» или без нее, трогать нынешний лимит в Первой и Второй лиге не нужно, сейчас нужно давать играть своим молодым!» – написал Радимов.