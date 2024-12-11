«Абсолютно неправильно»: Радимов – о поздравлении «Акрона» «Крыльями Советов»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию вокруг «Крыльев Советов».

– Самаре надо выйти в отпуск, переосмыслить, что с ними вообще произошло сейчас, оглядеться. И либо продолжать дальше бороться и играть, либо пересмотреть свой бюджет и согласиться с тем, что надо, может быть, понизиться в ранге, в лиге, но не знаю, как они к этому всему отнесутся.

Плюс еще, насколько я понимаю, этот скандал сейчас, что в соцсетях поздравили в телеграм-канале «Акрон»... Ну, честно говоря, абсолютно неправильная вещь, конечно, кто-то сделал, не подумав, потому что ну как на своих медиа-ресурсах поздравлять с победой главного соперника по дерби?

– Говорят, что это была инициатива губернатора Вячеслава Федорищева, которому, кажется, понравилось быть медийным...

– Видимо, это было сделано с подачи кого-то из его, наверное, советников, и это абсолютно неправильная вещь. Я как футболист тоже бы возмутился, зачем это делать.

После победы «Акрона» над «Зенитом» (2:1) самарцы поздравили соседей с победой.

Это не понравилось болельщикам и капитану «Крыльев Советов» Александру Солдатенкову.

«Крылья» в 17-м туре РПЛ тоже победили «Зенит».

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