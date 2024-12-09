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    • Известен человек, по чьей инициативе «Крылья» поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом»

    Известен человек, по чьей инициативе «Крылья» поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом»

    Стала известна природа резонансного поста «Крыльев Советов» в телеграм-канале.

    • После победы «Акрона» над «Зенитом» (2:1) самарцы поздравили соседей с победой.
    • Это не понравилось болельщикам и капитану «Крыльев Советов» Александру Солдатенкову.
    • «Крылья» в 17-м туре РПЛ тоже победили «Зенит».

    «Представьте, вот две команды в честном поединке, достойно обыграли «Зенит». Я как учредитель «Крыльев Советов» попросил, это мое решение», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2024 19:46
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    Комментарии (5)
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    vadikrew
    1733763465
    А чего ж ты, блевота, не попросил тех поздравить Крылья? Победу одержали две команды, а поздравления получила только одна.
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    Айболид
    1733765309
    Да харе уже на этого бедолагу Федорищева всех собак вешать . Понятно , что "Крылья" из тарасовки "попросили" .
    Ответить
    FRZZ
    1733769493
    А что тут такого криминального, поздравил, очень хорошо, оба клубы с одной области в конце концов.
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    ziborock
    1733772729
    Просто хочу напомнить как Зенит официально поздравил Крылья с выходом в премьер лигу а затем позорно удалили пост!
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733809350
    Обыграть кого-то разок можно, но это не означает, что будет первое место, поэтому придавать значение этому смысла нету, на фоне никакого Зенита, который второй год катится хз куда, а Серёжа только чёлку поправляет свою
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