Известен человек, по чьей инициативе «Крылья» поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом»

Стала известна природа резонансного поста «Крыльев Советов» в телеграм-канале.
- После победы «Акрона» над «Зенитом» (2:1) самарцы поздравили соседей с победой.
- Это не понравилось болельщикам и капитану «Крыльев Советов» Александру Солдатенкову.
- «Крылья» в 17-м туре РПЛ тоже победили «Зенит».
«Представьте, вот две команды в честном поединке, достойно обыграли «Зенит». Я как учредитель «Крыльев Советов» попросил, это мое решение», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
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