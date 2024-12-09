Известен человек, по чьей инициативе «Крылья» поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом»

Стала известна природа резонансного поста «Крыльев Советов» в телеграм-канале.

После победы «Акрона» над «Зенитом» (2:1) самарцы поздравили соседей с победой.

Это не понравилось болельщикам и капитану «Крыльев Советов» Александру Солдатенкову.

«Крылья» в 17-м туре РПЛ тоже победили «Зенит».

«Представьте, вот две команды в честном поединке, достойно обыграли «Зенит». Я как учредитель «Крыльев Советов» попросил, это мое решение», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

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