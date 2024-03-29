Юран объяснил, почему Мостовой и Шалимов его не критикуют

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал отсутствие критики в свой адрес со стороны отдельных экспертов.
– Помимо журналистов, в российском футболе есть два человека, которые критикуют абсолютно всех – Мостовой и Шалимов. Но я не видел ни одного плохого слова о вас. Что это? Дружба?
– Я бы не сказал, что мы друзья. Скорее, хорошие знакомые. Наверное, они просто глубже понимают футбол, чем все остальные, которые только критикуют.
Игорь сам работал тренером и знает, что такое давать результат в ограниченных финансовых условиях. Сашка тоже футбольный человек.
Может, у него получится стать тренером, все-таки в футболе он прошел Крым и рым. Если захочет к нам на стажировку – пожалуйста, пусть приезжает.
- «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 28 очками в 20 турах.
- Юран тренирует команду с апреля 2023 года.
Источник: Sport24