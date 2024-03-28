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  • Сборная Уругвая готова сыграть с Россией, но при одном условии

Сборная Уругвая готова сыграть с Россией, но при одном условии

28 марта 2024, 20:58
11

Президент Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо ответил, есть ли в планах национальной сборной товарищеский матч с Россией.

«Это правда. РФС действительно вел с нами переговоры по товарищескому матчу в марте. В этом году мы хотели бы провести товарищеские встречи со сборными из нашего региона.

В 2025 году у нас будет возможность провести шесть товарищеских матчей, поэтому игра со сборной России точно возможна в следующем году», – сказал Алонсо.

  • В марте Россия разгромила Сербию (4:0) в товарищеском матче.
  • Встреча с Парагваем была отменена из-за теракта в «Крокусе».
  • Уругвай летом сыграет на Кубке Америки. Соперники по группе – США, Панама, Боливия.

Тест про Кубок России: сможете пройти без ошибок?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Уругвай
Комментарии (11)
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SHAR522
1711649437
Сборная Уругвая готова сыграть с Россией, но при одном условии Неплохой заголовок А условие?))))))Ответ где??)))
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Pooodle
1711658116
...но при одном условии!!!
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alefreddy
1711659757
хорошо что не в 30 году
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ZeBolotny
1711690860
При одном условии - никогда
Ответить
Troyz
1711708254
При одном условии многие согласятся играть с Россией)
Ответить
СПОРТ 21 века
1711732700
Сборная Россия сейчас как голодный пёс: заглянешь к нему в будку нос оторвёт -это моя территория
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vvv123
1712218219
Дожили, всякие казявки, что и на карте-то не найдешь, нам условия ставят!
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