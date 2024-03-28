Сборная Уругвая готова сыграть с Россией, но при одном условии

Президент Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо ответил, есть ли в планах национальной сборной товарищеский матч с Россией.
«Это правда. РФС действительно вел с нами переговоры по товарищескому матчу в марте. В этом году мы хотели бы провести товарищеские встречи со сборными из нашего региона.
В 2025 году у нас будет возможность провести шесть товарищеских матчей, поэтому игра со сборной России точно возможна в следующем году», – сказал Алонсо.
- В марте Россия разгромила Сербию (4:0) в товарищеском матче.
- Встреча с Парагваем была отменена из-за теракта в «Крокусе».
- Уругвай летом сыграет на Кубке Америки. Соперники по группе – США, Панама, Боливия.
Источник: Sport24