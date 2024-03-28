Сборная Уругвая готова сыграть с Россией, но при одном условии

Президент Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо ответил, есть ли в планах национальной сборной товарищеский матч с Россией.

«Это правда. РФС действительно вел с нами переговоры по товарищескому матчу в марте. В этом году мы хотели бы провести товарищеские встречи со сборными из нашего региона.

В 2025 году у нас будет возможность провести шесть товарищеских матчей, поэтому игра со сборной России точно возможна в следующем году», – сказал Алонсо.

В марте Россия разгромила Сербию (4:0) в товарищеском матче.

Встреча с Парагваем была отменена из-за теракта в «Крокусе».

Уругвай летом сыграет на Кубке Америки. Соперники по группе – США, Панама, Боливия.

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