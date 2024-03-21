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    • В РФС объяснили, почему не удалось организовать матч Россия – Уругвай

    В РФС объяснили, почему не удалось организовать матч Россия – Уругвай

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о неудачных переговорах с Уругвайской футбольной ассоциацией.

    – Знаем, что вы вели переговоры с Уругваем. Почему не получилось?

    – Вели. Уругвай был готов с нами сыграть. Но они хотели провести два матча в эту паузу и не смогли найти второго соперника, который был бы недалеко от нас.

    Был вариант с Турцией, который мы им рекомендовали, чтобы оттуда они приехали к нам. Но, к сожалению, не срослось.

    Сыграем ли через какое-то время? Не знаю.

    • Сегодня сборная России примет Сербию, начало – в 20:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча.
    • В понедельник, 25 марта, россияне встретятся с Парагваем.

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    Источник: «Чемпионат»

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