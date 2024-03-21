В РФС объяснили, почему не удалось организовать матч Россия – Уругвай

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о неудачных переговорах с Уругвайской футбольной ассоциацией.

– Знаем, что вы вели переговоры с Уругваем. Почему не получилось?

– Вели. Уругвай был готов с нами сыграть. Но они хотели провести два матча в эту паузу и не смогли найти второго соперника, который был бы недалеко от нас.

Был вариант с Турцией, который мы им рекомендовали, чтобы оттуда они приехали к нам. Но, к сожалению, не срослось.

Сыграем ли через какое-то время? Не знаю.