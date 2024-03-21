Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Сербия
Россия - Сербия: обзор матча 21 марта 2024
Россия
21.03.2024, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Сербия
21'
А. Миранчук (П)
32'
М. Осипенко
55'
А. Миранчук
90+1'
И. Сергеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Россия - Сербия
ГОЛ! 4:0!
И. Сергеев
Пас отдал
А. Захарян
90'
+1
Замена
Е. Морозов
️️️️
М. Осипенко
88'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Головин
76'
72'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Л. Йович
Замена
И. Сергеев
️️️️
К. Тюкавин
65'
Замена
А. Захарян
️️️️
А. Миранчук
65'
57'
Замена
Э. Машович
️️️️
Ф. Младенович
57'
Замена
Ф. Костич
️️️️
С. Зделар
ГОЛ! 3:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Ю. Горшков
55'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
С. Волков
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
И. Обляков
46'
46'
Замена
А. Митрович
️️️️
А. Живкович
46'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
М. Гачинович
46'
Замена
С. Мияилович
️️️️
Д. Тадич
ГОЛ! 2:0!
М. Осипенко
Пас отдал
К. Тюкавин
32'
21'
Красная карточка
М. Гайич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Миранчук
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
5
Максим Осипенко
ЦЗ
28
Сергей Волков
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
10
Данил Глебов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
27
Иван Обляков
АП
17
Александр Головин
АП
18
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Милан Гайич
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Саша Зделар
ОП
22
Саша Лукич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
1
Александр Максименко
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
20
Евгений Морозов
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
30
Антон Зиньковский
ЛВ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
21
Евгений Харин
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
13
Иван Сергеев
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Эрхан Машович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
16
Срджан Мияилович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Лазар Самарджич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
4-2-3-1
1
Сафонов
24
Сильянов
28
Волков
5
Осипенко
26
Хлусевич
6
Баринов
10
Глебов
21
Миранчук
17
Головин
27
Обляков
18
Тюкавин
4-1-2-2-1
1
Петрович
6
Гайич
16
Эракович
3
Павлович
25
Младенович
20
Зделар
22
Лукич
14
Живкович
7
Гачинович
10
Тадич
8
Йович
28
Волков
23
Горшков
23
Горшков
28
Волков
5
Осипенко
20
Морозов
20
Морозов
5
Осипенко
21
Миранчук
8
Захарян
8
Захарян
21
Миранчук
27
Обляков
11
Миранчук
11
Миранчук
27
Обляков
17
Головин
30
Зиньковский
30
Зиньковский
17
Головин
18
Тюкавин
13
Сергеев
13
Сергеев
18
Тюкавин
25
Младенович
4
Машович
4
Машович
25
Младенович
10
Тадич
16
Мияилович
16
Мияилович
10
Тадич
7
Гачинович
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
7
Гачинович
8
Йович
11
Самарджич
11
Самарджич
8
Йович
20
Зделар
11
Костич
11
Костич
20
Зделар
14
Живкович
9
Митрович
9
Митрович
14
Живкович
Остались в запасе
Россия
Сербия
16
Андрей Лунев
ВР
1
Александр Максименко
ВР
21
Арсен Адамов
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Сергей Пиняев
ЛВ
21
Евгений Харин
ЛВ
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Предраг Райкович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
1
Александр Максименко
ВР
21
Арсен Адамов
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Сергей Пиняев
ЛВ
21
Евгений Харин
ЛВ
21
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Россия - Сербия
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
6
Офсайды
1
0
Количество передач
733
392
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Россия
Сербия
Дебютант сборной России перейдет зимой в «Краснодар» или «Динамо»
15:42
Бевеев прокомментировал отношение Глушенкова к сборной России
13:49
4
Глебов озвучил свою позицию по конфликту Карпина и Глушенкова в сборной России
08:45
5
Пруцев – о сборной России после снятия бана: «Будем бороться за что-то серьезное»
01:07
2
Министр спорта Украины: «Нельзя позволить России использовать спорт в пропагандистских целях»
Вчера, 21:59
10
Дебютант сборной России перейдет зимой в «Краснодар» или «Динамо»
15:42
Бевеев прокомментировал отношение Глушенкова к сборной России
13:49
4
Глебов озвучил свою позицию по конфликту Карпина и Глушенкова в сборной России
08:45
5
Пруцев – о сборной России после снятия бана: «Будем бороться за что-то серьезное»
01:07
2
Министр спорта Украины: «Нельзя позволить России использовать спорт в пропагандистских целях»
Вчера, 21:59
10
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+