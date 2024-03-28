Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой предложил два клуба РПЛ для Тедеско и Абаскаля

28 марта 2024, 17:55
9

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова экс-главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. Ранее Тедеско сказал, что в Москве его уважают не только как тренера, но и человека, поэтому по возвращении в Россию ему бы пожали руку.

«Кто ему пожмет руку? Может, какие-то единицы скажут ему: «Молодец». Но зачем он говорит это сейчас? Почему он не сказал это в момент, когда уходил из «Спартака»? Это выглядит смешно. Сейчас из хорошей команды он может говорить все, что угодно. Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался. Скачущий по бровке нефутбольный человек.

Всегда привожу простые примеры – поставьте таких как Абаскаль или Тедеско в «Факел» или «Урал». Пусть они там чего-то добьются. Что потом скажут? Например, я читаю интервью Гвардиолы, Дешама, Анчелотти – это всегда интересно. Намного интереснее, чем интервью какого-то Тедеско», – сказал Мостовой.

  • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.
  • Под его руководством красно-белые стали серебряными призерами чемпионата России.
  • «Спартак» сейчас возглавляет Гильермо Абаскаль.
  • С февраля 2023 года Тедеско возглавляет сборную Бельгии.

Еще по теме:
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая» 1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 16
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Урал Тедеско Доменико Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krics
1711638302
Дэбил,ихмо.
Ответить
O-kolesov
1711638450
Зачем так обижать Факел и Урал? Спартак уже обиженый.
Ответить
Pooodle
1711639294
Пусть мостовой Спартак потренерует
Ответить
...уефан
1711639343
...посмотрим на тебя, Шурик, когда ты на тренерскую стезю ступишь, если решишься конечно на это...
Ответить
k611
1711639396
Этот человек неисправим. Зачем у него что то спрашивать
Ответить
ligge
1711641553
Пpогнoзы футбольных матчей -> bets-info.ru
Ответить
Freyd
1711648689
А он думает гвардиола в урале или факеле добьется больших успехов?
Ответить
ScarlettOgusania
1711649015
весеннее обострение - это понятно, раз Мост такие выводы делает про работу Тедеско и Абаскаля в Спартаке) те же Дешам, Анчелотти и Гвардиола ничего не добьются с Уралом и Факелом, инвестиции маловаты, эти тренеры работают с командами стоимостью под миллиард евро и более!
Ответить
Главные новости
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
16:26
2
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
5
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
2
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
4
Все новости
Все новости
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
2
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
4
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
9
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
19
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
7
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
27
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+