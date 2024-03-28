Мостовой предложил два клуба РПЛ для Тедеско и Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова экс-главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. Ранее Тедеско сказал, что в Москве его уважают не только как тренера, но и человека, поэтому по возвращении в Россию ему бы пожали руку.

«Кто ему пожмет руку? Может, какие-то единицы скажут ему: «Молодец». Но зачем он говорит это сейчас? Почему он не сказал это в момент, когда уходил из «Спартака»? Это выглядит смешно. Сейчас из хорошей команды он может говорить все, что угодно. Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался. Скачущий по бровке нефутбольный человек.

Всегда привожу простые примеры – поставьте таких как Абаскаль или Тедеско в «Факел» или «Урал». Пусть они там чего-то добьются. Что потом скажут? Например, я читаю интервью Гвардиолы, Дешама, Анчелотти – это всегда интересно. Намного интереснее, чем интервью какого-то Тедеско», – сказал Мостовой.