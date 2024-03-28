Чемпион России в составе «Спартака» продолжит карьеру в медиафутбольной «Роме»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов возобновит медиафутбольную карьеру в ЛФК «Рома». Этот медиафутбольный клуб блогера Ромароя сыграет в стыковых матчах за право участия в пятом сезоне Winline Медиалиги.

Ранее форвард выступал за медиаклубы Reality, Broke Boys и «Народная Команда».

После ухода из «Народной Команды» 29-летний Давыдов заявил, что хочет взять паузу в футболе. В марте он сообщил, что возобновит карьеру.

На счету Давыдова 1 матч за сборную России.

В профессиональном футболе он в последний раз выступал в ноябре 2022 года во Второй лиге за «Химки-М».

Прозвище Давыдова – «Русский Месси».