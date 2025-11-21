Давыдов назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА: «Кто выиграет, тот и будет бороться за чемпионство»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА.

«Фаворит? Но это дерби, тут фаворитов не бывает – неважно, на каком ты месте, на первом или последнем. ЦСКА выглядит фаворитом на бумаге для меня лично, но опять же, это дерби.

Скажется ли отставка тренера на «Спартаке»? Я за Романова, я за нашу молодежь. Надеюсь, что у него все получится, он выиграет матч и все будет хорошо.

Но с другой стороны – ЦСКА, Челестини. Кто выиграет, тот и будет бороться за чемпионство, а ничья оставит всех, так сказать, в подвешенном состоянии. Я думаю, что будет как раз ничья – 1:1», – сказал Давыдов.