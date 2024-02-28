Кирьяков прокомментировал конфликт с Рабинером, который назвал тренера «пидорасом»

Главного тренера «Ленинградца» Сергея Кирьякова спросили про конфликт с журналистом Игорем Рабинером.

В 2018 году Кирьяков напал на Рабинера, ударив его. Журналист назвал оппонента «пидорасом».

Сообщалось, что причиной нападения стала критика журналиста в адрес Кирьякова на страницах «Спорт-Экспресса».

Рабинер писал заявление в полицию.

«Человек повел себя не по-мужски. Возомнил о себе, что он чуть ли не вершитель судеб. Что от его мнения зависят решения.

Мы пересеклись у студии «Матч ТВ». Никто никого не бил. Стычка была. После этого не общались. Я готов к диалогу. Я ему предложил встретиться. Потом было заявление в полицию. Не по-мужски это.

Произошла ссора. У нас в России всегда садятся, разговаривают, убирают проблемы. Я готов и сейчас встретиться, поговорить нормально. Человек не хочет», – сказал Кирьяков.