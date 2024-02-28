Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кирьяков прокомментировал конфликт с Рабинером, который назвал тренера «пидорасом»

Кирьяков прокомментировал конфликт с Рабинером, который назвал тренера «пидорасом»

28 февраля 2024, 21:28
9

Главного тренера «Ленинградца» Сергея Кирьякова спросили про конфликт с журналистом Игорем Рабинером.

  • В 2018 году Кирьяков напал на Рабинера, ударив его. Журналист назвал оппонента «пидорасом».
  • Сообщалось, что причиной нападения стала критика журналиста в адрес Кирьякова на страницах «Спорт-Экспресса».
  • Рабинер писал заявление в полицию.

«Человек повел себя не по-мужски. Возомнил о себе, что он чуть ли не вершитель судеб. Что от его мнения зависят решения.

Мы пересеклись у студии «Матч ТВ». Никто никого не бил. Стычка была. После этого не общались. Я готов к диалогу. Я ему предложил встретиться. Потом было заявление в полицию. Не по-мужски это.

Произошла ссора. У нас в России всегда садятся, разговаривают, убирают проблемы. Я готов и сейчас встретиться, поговорить нормально. Человек не хочет», – сказал Кирьяков.

Еще по теме:
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб 1
Головину дали совет, как быть с вариантами в России
«Едет заканчивать с футболом»: на Сперцяне поставили крест 22
Источник: ютуб-канал Сергея Дурасова
Россия. Первая лига Ленинградец Кирьяков Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MazaiNN
1709145677
А почему я в комментариях не могу использовать это слово?
Ответить
Kollljan
1709179832
Жыд
Ответить
Ziklop
1709196232
журналист так представился, а Кирьяков ему чуть табло не разбил! там хитро сделанный пид..ла, фигуристо-адвокато-пида.рато!
Ответить
Нас Много
1709458015
Удивил меня Кирьяков. С Рабинером договориться...
Ответить
Главные новости
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
2
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
17
Все новости
Все новости
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
27
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
Вчера, 14:29
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
Вчера, 14:10
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
1
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
18
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
8 сентября
5
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+