Кирьяков прокомментировал конфликт с Рабинером, который назвал тренера «пидорасом»

Главного тренера «Ленинградца» Сергея Кирьякова спросили про конфликт с журналистом Игорем Рабинером.
- В 2018 году Кирьяков напал на Рабинера, ударив его. Журналист назвал оппонента «пидорасом».
- Сообщалось, что причиной нападения стала критика журналиста в адрес Кирьякова на страницах «Спорт-Экспресса».
- Рабинер писал заявление в полицию.
«Человек повел себя не по-мужски. Возомнил о себе, что он чуть ли не вершитель судеб. Что от его мнения зависят решения.
Мы пересеклись у студии «Матч ТВ». Никто никого не бил. Стычка была. После этого не общались. Я готов к диалогу. Я ему предложил встретиться. Потом было заявление в полицию. Не по-мужски это.
Произошла ссора. У нас в России всегда садятся, разговаривают, убирают проблемы. Я готов и сейчас встретиться, поговорить нормально. Человек не хочет», – сказал Кирьяков.
Источник: ютуб-канал Сергея Дурасова