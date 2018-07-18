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Рабинер: «Да, я действительно назвал Кирьякова пидорасом»

18 июля 2018, 20:31
46

Спортивный журналист Игорь Рабинер раскрыл подробности драки с бывшим футболистом сборной России Сергеем Кирьяковым. О конфликте «Бомбардир» писал ранее.

– Кирьяков сказал, что ударил не из-за статьи, а из-за слова пидорас. Вы говорили ему такое?

– Это слово было уже после удара. Не до. Можешь пообщаться со всеми людьми, которые знают меня. Абсолютно все скажут, что в спокойной обстановке таких слов в моем лексиконе нет.

Я со всеми нормально общаюсь и не перехожу на обсценную лексику, если меня к этому не вынуждают. Я никогда не ругаюсь матом без серьезного повода.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Кирьяков Сергей
Комментарии (46)
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1531935504
нам уже надоело всё драки перепалки маты это пишите только про футбол
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Путник 13
1531935596
За базар гнилой надо отвечать ..всё по понятиям ..раньше могли и на бабки выставить кроме удара по здоровью..
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shinnik
1531935680
набили нетрадиционное(в любом смысле)лицо.. А шуму-то.. Щас у нас ЧМ-18 отнимут..или анналируют. Надоело.
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777+
1531936159
Не сказал бы "пида..с" - не болел бы левый глаз!!!
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nikita08
1531936633
за .идораса в ******* и получил!!!!
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ЮНик
1531937532
Рабинер неправ! Слово "********" не относится к обсценной лексике, но высказывать его в адрес любого уважающего себя мужчины ни в коем случае нельзя. Во избежание негативных последствий для собственного здоровья вплоть до смены ориентации. Журналист с высшим образованием и написавший несколько книг, просто обязан это знать. Не оправдываю Кирьякова, но скулить и "махать кулаками после драки", а тем более бежать в суд для мужика неприлично. И тем более обзываться таким словом. Ай-яй-яй! Игорь... Надо уметь отвечать за свои слова. И достойно "держать удар".
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yarik1_78
1531938471
Бомбардир,не превращайтесь сами в п.и.д.о.р.а.с.о.в.!Зачем мусолить эту тему?
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ZENIT84,
1531940072
меня за слово КЛОУНЫ в адрес администрации забанили на время а тут ПИ.....С приветствуют)))) странно )))
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Project Бабангида
1531940682
читал когда то автобиографию рабинера, и для себя сделал вывод, что это скользкий говнюк, которого гнобили во дворе и в школе. он просидел всё детство дома, копя злобу на людей. потом связи и поддержка таких же рабинеров, сделали его влиятельным журналистом, но злоба и ущербность стали проявляться совершено безнаказанно в его роде деятельности. кирьяков всего лишь поставил его на место, и напомнил ему про по сути ничтожество
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Dredd Judge
1531948608
Странно почему главреда не забанили за мат на сайте )))
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