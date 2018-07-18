Рабинер: «Да, я действительно назвал Кирьякова пидорасом»

Спортивный журналист Игорь Рабинер раскрыл подробности драки с бывшим футболистом сборной России Сергеем Кирьяковым. О конфликте «Бомбардир» писал ранее.

– Кирьяков сказал, что ударил не из-за статьи, а из-за слова пидорас. Вы говорили ему такое?

– Это слово было уже после удара. Не до. Можешь пообщаться со всеми людьми, которые знают меня. Абсолютно все скажут, что в спокойной обстановке таких слов в моем лексиконе нет.

Я со всеми нормально общаюсь и не перехожу на обсценную лексику, если меня к этому не вынуждают. Я никогда не ругаюсь матом без серьезного повода.