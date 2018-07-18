Рабинер: «Да, я действительно назвал Кирьякова пидорасом»

Рабинер,видимо хороший парень,но одно дело болтаться около футбола и жить за счет этого , а другое быть в футболе-играть,тренировать. Эмоции разные и жизнь разная.Думаю не стоит придавать эпизоду окраску огромной политической важности,можно навредить себе и другим-обычные мужские разборки.
Спортивный журналист Игорь Рабинер раскрыл подробности драки с бывшим футболистом сборной России Сергеем Кирьяковым. О конфликте «Бомбардир» писал ранее.
– Кирьяков сказал, что ударил не из-за статьи, а из-за слова пидорас. Вы говорили ему такое?
– Это слово было уже после удара. Не до. Можешь пообщаться со всеми людьми, которые знают меня. Абсолютно все скажут, что в спокойной обстановке таких слов в моем лексиконе нет.
Я со всеми нормально общаюсь и не перехожу на обсценную лексику, если меня к этому не вынуждают. Я никогда не ругаюсь матом без серьезного повода.