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    Рабинер: «Да, я действительно назвал Кирьякова пидорасом»

    Спортивный журналист Игорь Рабинер раскрыл подробности драки с бывшим футболистом сборной России Сергеем Кирьяковым. О конфликте «Бомбардир» писал ранее.

    – Кирьяков сказал, что ударил не из-за статьи, а из-за слова пидорас. Вы говорили ему такое?

    – Это слово было уже после удара. Не до. Можешь пообщаться со всеми людьми, которые знают меня. Абсолютно все скажут, что в спокойной обстановке таких слов в моем лексиконе нет.

    Я со всеми нормально общаюсь и не перехожу на обсценную лексику, если меня к этому не вынуждают. Я никогда не ругаюсь матом без серьезного повода.

    Источник: Sports.ru

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    18.07.2018 20:31
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 19 июля 2018, 09:01

      Рабинер,видимо хороший парень,но одно дело болтаться около футбола и жить за счет этого , а другое быть в футболе-играть,тренировать. Эмоции разные и жизнь разная.Думаю не стоит придавать эпизоду окраску огромной политической важности,можно навредить себе и другим-обычные мужские разборки.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 19 июля 2018, 08:40

      За базаром не следил с левой в глаз на раз схватил...жизненная ситуация))) чего тут раздувать историю Шурыгина-2....

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      Рейтинг: +294

      Мортус 19 июля 2018, 07:31

      Добалтался, господин битая морда.

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      Рейтинг: +523

      Грыззь 19 июля 2018, 00:22

      Нетолерантный Игорь Рабинер! ))))

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      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 19 июля 2018, 00:16

      Странно почему главреда не забанили за мат на сайте )))

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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 18 июля 2018, 23:46

      за свой конченный язык отвечать нужно а не плакать что тебя ударили во дворе тебе бы фейс так бы разукрасили что на телевидение ты бы долго не попал кирьяков в прошлом известный футболист а ты кто такой вша бумажная

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      Рейтинг: +3120

      erma 18 июля 2018, 23:23

      На месте Кирьякова я поступил точно также. Неужели есть люди, которые поступили бы по другому?

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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 18 июля 2018, 23:14

      Совсем писать нечего.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 июля 2018, 23:05

      Глядя на Рабинера прихожу к мысли, что этим словом он не пытался оскорбить оппонента, а наоборот, хотел помирится...

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 18 июля 2018, 22:56

      Рабинер вызывает только омерзение вообще...самый мерзкий писака из мира спорта...жаль так слабо его побили.

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