Пономарев назвал игрока ЦСКА, который лучше Малкома

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высоко оценил талант форварда команды Аббосбека Файзуллаева.

«Аббос сейчас очень хорошо смотрится. Борис Игнатьев сказал, что Файзуллаев выглядит не хуже Малкома? Я думаю, что он сейчас выглядит даже лучше. Малком приехал к нам уже состоявшимся футболистом, а Аббос только набирает обороты.

Он еще может повысить свой уровень и я думаю, что это вполне возможно. Надеюсь, что Файзуллаев станет настоящим лидером ЦСКА», – сказал Пономарев.