Игнатьев назвал игрока ЦСКА, который «не хуже» Малкома

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высоко оценил талант форварда ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Каждый клуб, совершая трансферную политику, по одежке протягивает ножки. И руководствуется тем, кто ему нужен. Вот ЦСКА взял Файзуллаева. Наверное, не такие деньги заплатил, как «Зенит» за Малкома. Но я даже не вижу, чем он хуже. Это по-настоящему серьезное селекционное приобретение, профессиональная работа клуба. Игрока мало кто знал, а он пришел в РПЛ, доказал, что сильнее других, показал свое мастерство. Этот трансфер можно поставить в пример из последних. Файзуллаев стал украшением нашей лиги, он притягивает народ на трибуны.

Сейчас я видел, как выглядят на зимних сборах новички «Зенита» – Артур, молодой Педро. На мой взгляд, это хорошие приобретения. Остальных новобранцев РПЛ будем оценивать по результату, по тому, что они покажут весной. И видно будет, какой клуб не ошибся с выбором, а какой взял игрока «для коллекции», – сказал Игнатьев.