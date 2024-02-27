Широков признал ошибку с назначением Кононова в «Леон Сатурн»

Генеральный директор «Леон Сатурна» из Второй лиги Роман Широков жалеет, что летом назначил на пост главного тренера Олега Кононова.
- Кононов ушел по ходу сезона.
- Заменить его в «Леон Сатурне» пришлось самому Роману Широкову.
- Сейчас Кононов в «Торпедо».
– С какими чувствами встретили назначение тренерской бригады Олега Кононова в «Торпедо»?
– Ни с какими. Он с теми, с кем убежал, с теми же в «Торпедо» и пришел. Желаю ему удержаться.
– У вас нет мысли, что вы ошиблись в той ситуации в «Сатурне»?
– Нет. Есть мысль, что ошибся, когда его приглашал.
Источник: «РБ Спорт»