Широков признал ошибку с назначением Кононова в «Леон Сатурн»

Генеральный директор «Леон Сатурна» из Второй лиги Роман Широков жалеет, что летом назначил на пост главного тренера Олега Кононова.

Кононов ушел по ходу сезона.

Заменить его в «Леон Сатурне» пришлось самому Роману Широкову.

Сейчас Кононов в «Торпедо».

– С какими чувствами встретили назначение тренерской бригады Олега Кононова в «Торпедо»?

– Ни с какими. Он с теми, с кем убежал, с теми же в «Торпедо» и пришел. Желаю ему удержаться.

– У вас нет мысли, что вы ошиблись в той ситуации в «Сатурне»?

– Нет. Есть мысль, что ошибся, когда его приглашал.