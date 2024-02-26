«Реал» – испанская команда, наиболее «пострадавшая» от VAR

В Испании проанализировали, как система VAR влияет на результаты команд Примеры.
После введения видеоповторов «Реал» больше остальных «пострадал» от отмены голов – их забитые мячи не были засчитаны 27 раз.
В топ-3 по этому показателю также вошли «Севилья» (16) и «Атлетико» (14) / «Валенсия» (14).
«Барселона» в данном списке делит седьмое место с тремя клубами – VAR отобрал у них 11 голов.
- 1. «Реал» – 27 отмененных голов
- 2. «Севилья» – 16
- 3-4. «Атлетико» / «Валенсия» – по 14
- 5. «Реал Сосьедад» – 13
- 6. «Сельта» – 12
- 7-10. «Барселона» / «Вальядолид» / «Эспаньол» / «Вильярреал» – по 11
- 11. «Хетафе» – 10
Источник: Mister Chip