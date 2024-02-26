«Реал» – испанская команда, наиболее «пострадавшая» от VAR

В Испании проанализировали, как система VAR влияет на результаты команд Примеры.

После введения видеоповторов «Реал» больше остальных «пострадал» от отмены голов – их забитые мячи не были засчитаны 27 раз.

В топ-3 по этому показателю также вошли «Севилья» (16) и «Атлетико» (14) / «Валенсия» (14).

«Барселона» в данном списке делит седьмое место с тремя клубами – VAR отобрал у них 11 голов.