Ловчев назвал причину конфликтов в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о конфликтах в московской команде. По его мнению, они появляются из-за плохих руководителей клуба.

– Что будет со «Спартаком» после такой скандальной зимней паузы?

– Да ничего не будет! «Спартак» находится на пятом месте. Для клуба – это плохое место. Во все времена «Спартак» либо чемпион, либо даже медали не считали, откровенно говоря. Ничего такого с ними не произойдет. Будут точно так же существовать. В конце концов, при главенствовании Федуна сменилось 18 тренеров. Ну будем считать, что просто 19-й будет.

– Почему в «Спартаке» меняется руководство, а неприятные и токсичные ситуации остаются?

– А все потому что такие руководители. В какие руки попал «Спартак». Например, в руки Федуна и, особенно, Заремы. Когда Зарема становится главным специалистом по футболу, мне весело. Именно поэтому все скандалы в клубе и происходят.

– Как можно это преодолеть?

– Я не учитель и не скажу, как выйти из этой ситуации.