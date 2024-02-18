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    Ловчев назвал причину конфликтов в «Спартаке»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о конфликтах в московской команде. По его мнению, они появляются из-за плохих руководителей клуба.

    – Что будет со «Спартаком» после такой скандальной зимней паузы?

    – Да ничего не будет! «Спартак» находится на пятом месте. Для клуба – это плохое место. Во все времена «Спартак» либо чемпион, либо даже медали не считали, откровенно говоря. Ничего такого с ними не произойдет. Будут точно так же существовать. В конце концов, при главенствовании Федуна сменилось 18 тренеров. Ну будем считать, что просто 19-й будет.

    – Почему в «Спартаке» меняется руководство, а неприятные и токсичные ситуации остаются?

    – А все потому что такие руководители. В какие руки попал «Спартак». Например, в руки Федуна и, особенно, Заремы. Когда Зарема становится главным специалистом по футболу, мне весело. Именно поэтому все скандалы в клубе и происходят.

    – Как можно это преодолеть?

    – Я не учитель и не скажу, как выйти из этой ситуации.

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    Источник: Sport24

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    18.02.2024 22:49
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    Комментарии (12)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708287649
    Либо чемпион либо медали не считали)) надо же такое ляпнуть!)) это когда было то )) на данный момент Спартак фарм клуб Зенита,какое чемпионство то )
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    NewLife
    1708287757
    Этот тотализаторный мусор задает провокационный вопрос, и ветеран начинает свой гнусный наезд на Спартак (для этого и был задан вопрос). Лично я считаю, что Ловчев уже потерял право называться спартаковцем, продавшись помойным жургашлюхам.
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    FCSpartakM
    1708289112
    А сколько тренеров сменилось у других клубов? Там Цска только разве выделяется на фоне других
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    Krics
    1708291405
    Сколько тренеров сменил Пи*Орский Зинаида,сколько ЦСКА,в ответ тишина,ихмо.
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    VVM1964
    1708292218
    Да чего там судачить - БАЙДЕН виноват ! )
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    kazozoevur
    1708293301
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