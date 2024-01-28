Мостовой высказался о нежелании легионеров РПЛ учить русский язык

Александр Мостовой ответил, считает ли он проблемой незнание русского языка иностранными футболистами, играющими в России.

«Не вижу большой проблемы в том, что легионеры в РПЛ не хотят учить русский язык. Сам за границей много поиграл, понимаю их отчасти. Это все в индивидуальном порядке, не будешь же заставлять взрослых людей.

Но сейчас, если брать тот же «Зенит», там уже больше десяти латиноамериканских футболистов. Они даже не чувствуют, наверное, что они где-то на другом конце света, а не у себя дома.

В других командах тоже по три-четыре человека из одного региона есть. Поэтому с вопросом изучения языка иностранцами на данный момент проблем не вижу.

Если ты играешь в футбол, то какая разница, на каком языке разговариваешь и какой у тебя паспорт. Я во многих командах был один, не с кем было поговорить, пообщаться на русском, поэтому приходилось учить французский, испанский, португальский.

А как можно было не учить? Чтобы нормально существовать в коллективе, конечно, нужно знать язык. Одним это дается, другим нет», – сказал Мостовой.