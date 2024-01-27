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    Шевченко назвал главную футбольную проблему Украины

    Новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко обозначил проблему, которую он должен решать в первую очередь.

    «У нас огромная проблема с молодыми футболистами, которые уехали из Украины за последние два года. Нам необходимо держать с ними контакт, чтобы в будущем они помогли Украине.

    Наша задача – вернуть игроков, чтобы они выступали за Украину. Если мы не выстроим правильную систему, то нанесем непоправимый ущерб нашему футболу», – цитирует Шевченко Sky Sports.

    • Шевченко занял пост на этой неделе.
    • Предыдущий глава организации Андрей Павелко находится в СИЗО из-за коррупционных скандалов в ассоциации.
    • Шевченко был сначала ассистентом, а затем главным тренером сборной Украины в 2016–2021 годах. С ноября 2021-го по январь 2022 года возглавлял «Дженоа».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (5)
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    СпорЦмен
    1706361637
    Он вообще понимает, что несёт? Украины, как страны, больше не будет! Это признают, даже на Западе. Сколько ему заплатили, чтобы нести такую ахенею?
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    baggio80
    1706364741
    У вас одна проблема это сама Украина
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