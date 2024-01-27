Шевченко назвал главную футбольную проблему Украины

Новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко обозначил проблему, которую он должен решать в первую очередь.
«У нас огромная проблема с молодыми футболистами, которые уехали из Украины за последние два года. Нам необходимо держать с ними контакт, чтобы в будущем они помогли Украине.
Наша задача – вернуть игроков, чтобы они выступали за Украину. Если мы не выстроим правильную систему, то нанесем непоправимый ущерб нашему футболу», – цитирует Шевченко Sky Sports.
- Шевченко занял пост на этой неделе.
- Предыдущий глава организации Андрей Павелко находится в СИЗО из-за коррупционных скандалов в ассоциации.
- Шевченко был сначала ассистентом, а затем главным тренером сборной Украины в 2016–2021 годах. С ноября 2021-го по январь 2022 года возглавлял «Дженоа».