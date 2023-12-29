Капелло дал советы Слуцкому по работе в Китае

Бывший главный тренер сборной России, мадридского «Реала» и «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло пожелал удачи Леониду Слуцкому, который с 1 января возглавит «Шанхай Шэньхуа».

«Любая работа после перерыва – это вызов. Причем Китай, это очень серьезный вызов для любого специалиста. Я сам тренировал китайскую команду, но тогда лига была другой, да и команда была другая. В первую очередь ему нужно будет наладить отношения с местными звездами. В таких условиях они слишком расслаблены, нужно уметь выстроить работу. Также местный менталитет не похож на европейский, об этом тоже важно помнить. Желаю ему удачи», – сказал Капелло.