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    Капелло дал советы Слуцкому по работе в Китае

    Бывший главный тренер сборной России, мадридского «Реала» и «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло пожелал удачи Леониду Слуцкому, который с 1 января возглавит «Шанхай Шэньхуа».

    «Любая работа после перерыва – это вызов. Причем Китай, это очень серьезный вызов для любого специалиста. Я сам тренировал китайскую команду, но тогда лига была другой, да и команда была другая. В первую очередь ему нужно будет наладить отношения с местными звездами. В таких условиях они слишком расслаблены, нужно уметь выстроить работу. Также местный менталитет не похож на европейский, об этом тоже важно помнить. Желаю ему удачи», – сказал Капелло.

    • Последним клубом 52-летнего Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
    • Также будущий наставник китайского клуба работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».
    • В прошедшем сезоне «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место в чемпионате Китая и завоевал Кубок страны.
    • В 2015 году Слуцкий сменил Капелло на посту главного тренера сборной России.
    • Капелло работал в «Цзянсу Сунин» в 2017–2018 годах.

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    Источник: «Советский спорт»

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