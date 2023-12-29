Капелло дал советы Слуцкому по работе в Китае

Бывший главный тренер сборной России, мадридского «Реала» и «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло пожелал удачи Леониду Слуцкому, который с 1 января возглавит «Шанхай Шэньхуа».
«Любая работа после перерыва – это вызов. Причем Китай, это очень серьезный вызов для любого специалиста. Я сам тренировал китайскую команду, но тогда лига была другой, да и команда была другая. В первую очередь ему нужно будет наладить отношения с местными звездами. В таких условиях они слишком расслаблены, нужно уметь выстроить работу. Также местный менталитет не похож на европейский, об этом тоже важно помнить. Желаю ему удачи», – сказал Капелло.
- Последним клубом 52-летнего Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
- Также будущий наставник китайского клуба работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».
- В прошедшем сезоне «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место в чемпионате Китая и завоевал Кубок страны.
- В 2015 году Слуцкий сменил Капелло на посту главного тренера сборной России.
- Капелло работал в «Цзянсу Сунин» в 2017–2018 годах.
Источник: «Советский спорт»