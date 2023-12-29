АПЛ. «Арсенал» и «Тоттенхэм» проиграли в 19-м туре

В четверг состоялись два матча 19-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэм» на выезде потерпел поражение от «Брайтона» – 2:4.
«Арсенал» дома уступил «Вест Хэму» в лондонском дерби – 0:2.
Англия. АПЛ. 19-й тур
Брайтон – Тоттенхэм – 4:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Хиншелвуд, 11; 2:0 – Педро (с пенальти), 23; 3:0 – Эступиньян, 63; 4:0 – Педро (с пенальти), 75; 4:1 – Велис, 81; 4:2 – Дэвис, 85.
Арсенал – Вест Хэм – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Соучек, 13; 0:2 – Мавропанос, 55.
Незабитый пенальти: нет – Бенрахма, 90+5.
Источник: «Бомбардир»