Казахстанцы атаковали аккаунт «Реала» после новости об интересе к Алипу

Болельщики из Казахстана атаковали аккаунт «Реала» в инстаграме*, узнав об интересе клуба к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

Фанаты пришли в комментарии под последним постом «Реала» и начали размещать там флаг Казахстана.

«Реал» допускает аренду Алипа в январе.

У Нуралы контракт с «Зенитом» до 2025 года.

Также Алип интересен «Манчестер Юнайтед».

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