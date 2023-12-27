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    • Казахстанцы атаковали аккаунт «Реала» после новости об интересе к Алипу

    Казахстанцы атаковали аккаунт «Реала» после новости об интересе к Алипу

    Болельщики из Казахстана атаковали аккаунт «Реала» в инстаграме*, узнав об интересе клуба к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

    Фанаты пришли в комментарии под последним постом «Реала» и начали размещать там флаг Казахстана.

    • «Реал» допускает аренду Алипа в январе.
    • У Нуралы контракт с «Зенитом» до 2025 года.
    • Также Алип интересен «Манчестер Юнайтед».

    * – принадлежит компании Meta Platforms, Inc., которая признана экстремистской организацией, и еe деятельность в России запрещена.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +678

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Среди нас ни одного казаха что ли??? На "худой конец" сине было голубые поделитесь своим мнением...

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