Казахстанцы атаковали аккаунт «Реала» после новости об интересе к Алипу

Болельщики из Казахстана атаковали аккаунт «Реала» в инстаграме*, узнав об интересе клуба к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.
Фанаты пришли в комментарии под последним постом «Реала» и начали размещать там флаг Казахстана.
- «Реал» допускает аренду Алипа в январе.
- У Нуралы контракт с «Зенитом» до 2025 года.
- Также Алип интересен «Манчестер Юнайтед».
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Источник: «Бомбардир»