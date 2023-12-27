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    • Слуцкий назвал футболиста, с которым у него были самые сложные отношения

    Слуцкий назвал футболиста, с которым у него были самые сложные отношения

    Российский тренер Леонид Слуцкий ответил на вопрос, с кем из футболистов, работавших с ним, ему тяжелее всего давалось общение.

    «Ну, Паша Мамаев… С ним не то чтобы сложнее или тяжелее давалось [общение]. Просто есть люди, которые типажно не совпадают. Он [Мамаев] не может этого до конца понять и эти обиды бесконечно выплескивает где-то.

    А я просто понимаю, что мы не подходили. У меня нет такого ключа, чтобы подошел к его замку. Я просто не мог открыть эту дверь, и он не хотел, чтобы эта дверь открывалась. Я перепробовал, наверное, тысячу ключей. В моем случае – это бесполезно. Может, другой смог бы», – сказал Слуцкий.

    • Мамаев играл под руководством Слуцкого в ЦСКА с октября 2009-го по июль 2013 года.
    • В октябре 2011 года игрока переводили в дублирующий состав армейцев по дисциплинарным причинам.
    • Также Мамаев привлекался в сборную России под руководством Слуцкого в 2015–2016 годах.
    • Слуцкий с 1 января станет главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».
    • Мамаев завершил игровую карьеру в 2022 году.

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    Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

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