Слуцкий назвал футболиста, с которым у него были самые сложные отношения

Российский тренер Леонид Слуцкий ответил на вопрос, с кем из футболистов, работавших с ним, ему тяжелее всего давалось общение.

«Ну, Паша Мамаев… С ним не то чтобы сложнее или тяжелее давалось [общение]. Просто есть люди, которые типажно не совпадают. Он [Мамаев] не может этого до конца понять и эти обиды бесконечно выплескивает где-то.

А я просто понимаю, что мы не подходили. У меня нет такого ключа, чтобы подошел к его замку. Я просто не мог открыть эту дверь, и он не хотел, чтобы эта дверь открывалась. Я перепробовал, наверное, тысячу ключей. В моем случае – это бесполезно. Может, другой смог бы», – сказал Слуцкий.