Тренер «Зенита» рассказал, как Малком может помочь петербургскому клубу

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра сказал, что петербургский клуб может попросить бывшего вингера команды 26-летнего Малкома дать рекомендацию на игроков, с которыми он дружит, если это будет необходимо.

«Не сказал бы, что стало грустно. Мы, конечно, скучаем по нему и его голам. Как раз я видел здесь его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось. В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь освоился. Единственное не нравится, что отпуск начинается позже.

Думаю, в следующем году он все же долетит до Петербурга. Я не сомневаюсь, что он этого очень хочет.

Если Малком дружит с игроками, которые нам интересны, мы можем попросить его дать рекомендацию. Но это касается не только Малкома, а всех наших бывших игроков», – сказал Виллиам де Оливейра.