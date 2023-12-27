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    • Тренер «Зенита» рассказал, как Малком может помочь петербургскому клубу

    Тренер «Зенита» рассказал, как Малком может помочь петербургскому клубу

    Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра сказал, что петербургский клуб может попросить бывшего вингера команды 26-летнего Малкома дать рекомендацию на игроков, с которыми он дружит, если это будет необходимо.

    «Не сказал бы, что стало грустно. Мы, конечно, скучаем по нему и его голам. Как раз я видел здесь его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось. В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь освоился. Единственное не нравится, что отпуск начинается позже.

    Думаю, в следующем году он все же долетит до Петербурга. Я не сомневаюсь, что он этого очень хочет.

    Если Малком дружит с игроками, которые нам интересны, мы можем попросить его дать рекомендацию. Но это касается не только Малкома, а всех наших бывших игроков», – сказал Виллиам де Оливейра.

    • Малком в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 гола.
    • В июле 2023 года он перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, сумма трансферной компенсации составила 60 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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