«Законно быть такой привлекательной?»: жена Глушакова выложила фото в красном купальнике

Денис Глушаков отдыхает с супругой на зарубежном курорте.

Его жена Ксения, выступающая за ЖФК ЦСКА, выложила новые фото. Девушка поплавала в красном купальнике в бассейне.

«Ксения, я как представитель адвокатского сообщества хочу спросить: это законно быть настолько привлекательной?» – написал в комментариях подписчик футболистки.

28-летняя Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года.

В прошлом сезоне она помогла московскому клубу выиграть Кубок России.

36-летний Глушаков в минувшем сезоне выступал за костромской «Спартак».

Фото: соцсети Ксении Коваленко