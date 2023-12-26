«Законно быть такой привлекательной?»: жена Глушакова выложила фото в красном купальнике

Денис Глушаков отдыхает с супругой на зарубежном курорте.
Его жена Ксения, выступающая за ЖФК ЦСКА, выложила новые фото. Девушка поплавала в красном купальнике в бассейне.
«Ксения, я как представитель адвокатского сообщества хочу спросить: это законно быть настолько привлекательной?» – написал в комментариях подписчик футболистки.
- 28-летняя Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года.
- В прошлом сезоне она помогла московскому клубу выиграть Кубок России.
- 36-летний Глушаков в минувшем сезоне выступал за костромской «Спартак».
Фото: соцсети Ксении Коваленко
Источник: «Бомбардир»