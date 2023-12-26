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    • «Законно быть такой привлекательной?»: жена Глушакова выложила фото в красном купальнике

    «Законно быть такой привлекательной?»: жена Глушакова выложила фото в красном купальнике

    Денис Глушаков отдыхает с супругой на зарубежном курорте.

    Его жена Ксения, выступающая за ЖФК ЦСКА, выложила новые фото. Девушка поплавала в красном купальнике в бассейне.

    «Ксения, я как представитель адвокатского сообщества хочу спросить: это законно быть настолько привлекательной?» – написал в комментариях подписчик футболистки.

    • 28-летняя Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года.
    • В прошлом сезоне она помогла московскому клубу выиграть Кубок России.
    • 36-летний Глушаков в минувшем сезоне выступал за костромской «Спартак».

    Фото: соцсети Ксении Коваленко

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +37505

      VVM1964 18 минут назад

      Если представитель адвокатского сообщества - мужчина, то ничего противозаконного, но аморально писать такие послания мужней жене !!! )))

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