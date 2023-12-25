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Смолов поругался с фанатом и назвал его «нищетой»

25 декабря 2023, 11:41
18

У нападающего «Динамо» Федора Смолова возник конфликт с болельщиком в социальной сети.

В комментариях к последней фотографии Смолова фанат напомнил Федору, что тот обещал в 2022 году выиграть Кубок России. Вместо него команда уступила в финале «Спартаку».

– Где Кубок, клоунито? – спросил болельщик у Смолова.

– У меня их два, нищета, а где твои? – ответил игрок.

– Щас бы кошельком *** [выпендриваться] на вопрос про обещанный Кубок, – отреагировал фанат.

– Тебе и про кубки, и про твою жизнь ответили. Вот ты и заныл, – добавил Смолов.

  • Смолов имеет в виду свои 2 Кубка России, выигранные с «Локомотивом».
  • Игрок вернулся в «Динамо» в 2022 году.
  • У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор
Комментарии (18)
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Цугундeр
1703495662
Синерукая "панёнка " выёживается из последних сил...
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DOCTOR PENALTY
1703495730
Лопырёв опять опустился ниже плинтуса. (((
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Таврида
1703497059
Смолову вообще бы хавальник завалить, навсегда желательно, самое бесполезное существо на ЧМ-2018, а точнее, Вредитель №1.
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gunstilzit
1703497945
– Где Кубок, клоунито? – спросил болельщик у Смолова. И в чём Федя не прав? Спросил бы фанат без оскорблений,получил бы ответ нормальный. Я на стороне Феди в данной ситуации.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1703502269
Ф.Смолов самое бездарное клоунито в РПЛ
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1703517926
Миллионы в месяц вот и стадионы полупустые . У нас вообще кроме СВО много проблем
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1703518442
Его ещё Алёшей обозвал Смолов. Смотрю многие стали Алёша применять как неудачник, в интернете.Бесят такие люди
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Strig
1703558712
)(уета бесподобная! смолов как отражение нашего губерниева..
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KEKzack
1703593678
Какой вопрос - такой ответ. Был бы спортсмен поумнее, лояльнее бы ответил. А его дело - не головой думать, а ногами бегать.
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