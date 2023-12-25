Смолов поругался с фанатом и назвал его «нищетой»

У нападающего «Динамо» Федора Смолова возник конфликт с болельщиком в социальной сети.

В комментариях к последней фотографии Смолова фанат напомнил Федору, что тот обещал в 2022 году выиграть Кубок России. Вместо него команда уступила в финале «Спартаку».

– Где Кубок, клоунито? – спросил болельщик у Смолова.

– У меня их два, нищета, а где твои? – ответил игрок.

– Щас бы кошельком *** [выпендриваться] на вопрос про обещанный Кубок, – отреагировал фанат.

– Тебе и про кубки, и про твою жизнь ответили. Вот ты и заныл, – добавил Смолов.