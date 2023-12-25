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    Смолов поругался с фанатом и назвал его «нищетой»

    У нападающего «Динамо» Федора Смолова возник конфликт с болельщиком в социальной сети.

    В комментариях к последней фотографии Смолова фанат напомнил Федору, что тот обещал в 2022 году выиграть Кубок России. Вместо него команда уступила в финале «Спартаку».

    – Где Кубок, клоунито? – спросил болельщик у Смолова.

    – У меня их два, нищета, а где твои? – ответил игрок.

    – Щас бы кошельком *** [выпендриваться] на вопрос про обещанный Кубок, – отреагировал фанат.

    – Тебе и про кубки, и про твою жизнь ответили. Вот ты и заныл, – добавил Смолов.

    • Смолов имеет в виду свои 2 Кубка России, выигранные с «Локомотивом».
    • Игрок вернулся в «Динамо» в 2022 году.
    • У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +683

      gunstilzit 36 минут назад

      – Где Кубок, клоунито? – спросил болельщик у Смолова.

      И в чём Федя не прав?
      Спросил бы фанат без оскорблений,получил бы ответ нормальный.
      Я на стороне Феди в данной ситуации.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2408

      Таврида 51 минуту назад

      Смолову вообще бы хавальник завалить, навсегда желательно, самое бесполезное существо на ЧМ-2018, а точнее, Вредитель №1.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9615

      vladik12 > Таврида 41 минуту назад

      Пф, а Марио? С его ударом мимо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2408

      Таврида > vladik12 32 минуты назад

      Ну Марио хотя бы гол положил, Смолов бесполезен более чем полностью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25477

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Лопырёв опять опустился ниже плинтуса. (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59661

      MaxRnD > DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Лопырев/Ельцин, однако

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17641

      Алексей З 1 час назад

      Бомбардир любит из "нафталина" доставать старые "тёрки" и устраивать общественный срач.
      Ну да , ваша площадка любимое место для дблов и упырей, особенно почитателей бмжо-клуба.

      1
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      Рейтинг: -122

      YourFear > Алексей З 55 минут назад

      Да нет, это для таких дырявых истеричек из свинарни, которые пропущенные жизнью, любят заглядывать в чужой карман, и осуждать всех и всё, кроме своих грязных ртов, и своего жалкого клуба, который всю страну веселит

      0
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      Рейтинг: +9615

      vladik12 > Алексей З 54 минуты назад

      Эти "терки" случились на днях, под одной из последних фоток Федора. Какой нафталин, епт?

      В любом случае, они сами определят без нас, что публиковать, думаю).

      2
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      Рейтинг: +17641

      Алексей З > vladik12 50 минут назад

      Эти укоры Смолову ещё 2 месяца назад один из "фанатов" предъявлял.
      От скудоумия одно и тоже так и будут выкладывать.

      1
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      Рейтинг: +17641

      Алексей З > YourFear 48 минут назад

      Откуда ты взялся с таким рейтингом и чистым ( свободным от Х ) ртом ?
      Весели дальше страну, не дырявый ты наш.

      0
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      Рейтинг: +9615

      vladik12 > Алексей З 42 минуты назад

      Это уже к вопросы к Смолову, что он трепло и фанаты постоянно ему припоминают.

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      Рейтинг: +17641

      Алексей З > vladik12 26 минут назад

      Чел после проигрыша в Финале кубка хотел поддержать болел, это понимать надо. Только дебилы могли подумать , что с тем составом можно было на что-то рассчитывать.
      Сейчас команда укрепилась , показывает достойную игру, надо радоваться и с оптимизмом смотреть в будущее , а дблы вопросы всё задают .

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      Рейтинг: +1695

      Цугундeр 1 час назад

      Синерукая "панёнка " выёживается из последних сил...

      2
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