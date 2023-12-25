Смолов поругался с фанатом и назвал его «нищетой»

У нападающего «Динамо» Федора Смолова возник конфликт с болельщиком в социальной сети.
В комментариях к последней фотографии Смолова фанат напомнил Федору, что тот обещал в 2022 году выиграть Кубок России. Вместо него команда уступила в финале «Спартаку».
– Где Кубок, клоунито? – спросил болельщик у Смолова.
– У меня их два, нищета, а где твои? – ответил игрок.
– Щас бы кошельком *** [выпендриваться] на вопрос про обещанный Кубок, – отреагировал фанат.
– Тебе и про кубки, и про твою жизнь ответили. Вот ты и заныл, – добавил Смолов.
- Смолов имеет в виду свои 2 Кубка России, выигранные с «Локомотивом».
- Игрок вернулся в «Динамо» в 2022 году.
- У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.
Источник: «Бомбардир»