Ивич рассказал о значимости статуса зимнего лидера для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, как относится к тому, что его клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ в период длительного зимнего перерыва.

«Я рад, что мы первые. Все слова благодарности надо адресовать моим игрокам, помощникам и фанатам. Что касается статистики о том, что зимний чемпион РПЛ обычно выигрывает чемпионат, то я ей не интересовался. Все, что держит меня в форме – результаты команды. Для нас очень важно, что мы закончили эту часть сезона лидерами.

Это первый случай в истории клуба. РПЛ – тяжелая лига с отличными командами, хорошими игроками и тренерами. Мы – самый молодой клуб РПЛ с точки зрения того, когда была создана команда. Так что это важно для клуба, города и всей РПЛ.

Победа над ЦСКА – одна из важнейших в истории? Она может стать такой, но чемпионат еще не закончен. Безусловно, эта победа дала нам заряд дикой уверенности. Мы не показывали фантастического футбола, но сумели выиграть.

При этом у нас не было нескольких ключевых игроков – особенно Кордобы. Джон – важнейший игрок для нас. Все знают, что Кордоба – фантастический футболист. Но мы доказали, что можем побеждать и без него, без человека, который забил много важных голов и принeс кучу очков. И это здорово», – сказал Ивич.