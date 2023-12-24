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    • Ивич рассказал о значимости статуса зимнего лидера для «Краснодара»

    Ивич рассказал о значимости статуса зимнего лидера для «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, как относится к тому, что его клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ в период длительного зимнего перерыва.

    «Я рад, что мы первые. Все слова благодарности надо адресовать моим игрокам, помощникам и фанатам. Что касается статистики о том, что зимний чемпион РПЛ обычно выигрывает чемпионат, то я ей не интересовался. Все, что держит меня в форме – результаты команды. Для нас очень важно, что мы закончили эту часть сезона лидерами.

    Это первый случай в истории клуба. РПЛ – тяжелая лига с отличными командами, хорошими игроками и тренерами. Мы – самый молодой клуб РПЛ с точки зрения того, когда была создана команда. Так что это важно для клуба, города и всей РПЛ.

    Победа над ЦСКА – одна из важнейших в истории? Она может стать такой, но чемпионат еще не закончен. Безусловно, эта победа дала нам заряд дикой уверенности. Мы не показывали фантастического футбола, но сумели выиграть.

    При этом у нас не было нескольких ключевых игроков – особенно Кордобы. Джон – важнейший игрок для нас. Все знают, что Кордоба – фантастический футболист. Но мы доказали, что можем побеждать и без него, без человека, который забил много важных голов и принeс кучу очков. И это здорово», – сказал Ивич.

    • После 18 сыгранных матчей в РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками и опережает ближайшего преследователя на два очка.
    • Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.12.2023 21:42
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