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  • Экс-игрок «Динамо» рассказал об аферистах и антуражниках в российском футболе

Экс-игрок «Динамо» рассказал об аферистах и антуражниках в российском футболе

22 декабря 2023, 11:16

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Сергей Гришин считает, что в клубах страны появилось много тренеров, не имеющих отношения к большому футболу.

– Я готов расти и открыт к предложениям. Мне интересно работать в нашем футболе, люблю свою работу. Но в профессиональном футболе та же ситуация, что и в молодежном: работа есть у тех, кто красиво говорит.

– Вы про кого?

– Григорян, Горлов, Гаранин, Конеев, например. Кто эти люди? Какое они имеют отношение к большому футболу? Григорян вообще кого только не тренировал – женщин, детей, собак!

Помимо того, что этих везде суют, так еще и привозят иностранных диверсантов по типу Клотета. Привезите Клоппа или Гвардиолу, вам все будут благодарны. Я, конечно, утрирую, но суть такая: если не можете привезти хорошего иностранного специалиста – зачем тогда звать кого попало?

– У меня нет ответа.

– Я понимаю: если человек играл в футбол, это не значит, что он будет востребован как тренер. Но для меня остается непонятным, почему на людей, которых я перечислил выше, обращают больше внимания, чем на заслуженных в прошлом футболистов.

Посмотрите, сколько ребят сейчас сидят без работы: Кечинов, Аленичев, Тихонов… Я тоже занимаю не последнее место в нашем футболе. Мне неприятно, что в нашем футболе появились две новые профессии – аферисты и антуражники. Это мои классовые враги! Очень грустно, что такое происходит с российским футболом.

– Главный тренер «Крыльев» Осинькин – тоже не игра на высоком уровне. Не противоречите сами себе?

– Это не противоречие, а исключение из правил. У Осинькина есть вкус к красивому футболу. Не зря он столько лет работал в «Чертаново».

  • Гришин до недавнего времени работал помощником главного тренера в молодежной команде «Торпедо».
  • Он сыграл 187 матчей на уровне высшего дивизиона чемпионата России за «Асмарал», «Динамо» и «Шинник» и 3 матча за сборную России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Гришин Сергей Григорян Александр Горлов Артем Конеев Анвер
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