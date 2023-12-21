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    • В Госдуме отреагировали на требование Украины отменить матч России с Сербией

    В Госдуме отреагировали на требование Украины отменить матч России с Сербией

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала попытку Украины сорвать мартовскую игру сборной России.

    • Россияне должны 21 марта принять в Москве сборную Сербии.
    • Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Футбольный союз Сербии, а также в ФИФА и УЕФА.
    • Они настаивают на необходимости принятия мер «для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

    «Мы дружим с теми, с кем дружим, а с нами дружит тот, кто хочет с нами дружить и играть матчи. Я допускаю, что у нас будет еще много товарищеских игр, например, со странами из Латинской Америки. И что, они будут дальше возмущаться?

    Они уже и так всех замучили, и многие их не слушают. Это никак не связано с возвращением куда-либо, это просто товарищеские матчи.

    Украинцы не захотели быть нашими братьями, а с сербами мы дружим, мы – братья. И они более последовательны в наших взаимоотношениях между странами», – сказала Журова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2023 23:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +38

      nuidurakivyvse) 23 минуты назад

      Украинцы не захотели быть нашими братьями------
      А чо они так ? Всего то и сделали что танки к ним завели, ракетами обстреляли.
      Ну так по братски же.

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      Рейтинг: +37407

      VVM1964 33 минуты назад

      "Русский с китайцем братья навек,
      Крепнет единство народов и рас.
      Плечи расправил простой человек,
      С песней шагает простой человек,
      Сталин и Мао слушают нас....

      В мире прочнее не было уз,
      В наших колоннах ликующий Май.
      Это шагает Советский Союз,
      Это могучий Советский Союз,
      Рядом шагает новый Китай!" ...

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