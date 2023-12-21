В Госдуме отреагировали на требование Украины отменить матч России с Сербией

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала попытку Украины сорвать мартовскую игру сборной России.

Россияне должны 21 марта принять в Москве сборную Сербии.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Футбольный союз Сербии, а также в ФИФА и УЕФА.

Они настаивают на необходимости принятия мер «для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

«Мы дружим с теми, с кем дружим, а с нами дружит тот, кто хочет с нами дружить и играть матчи. Я допускаю, что у нас будет еще много товарищеских игр, например, со странами из Латинской Америки. И что, они будут дальше возмущаться?

Они уже и так всех замучили, и многие их не слушают. Это никак не связано с возвращением куда-либо, это просто товарищеские матчи.

Украинцы не захотели быть нашими братьями, а с сербами мы дружим, мы – братья. И они более последовательны в наших взаимоотношениях между странами», – сказала Журова.

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