Украина потребовала отменить товарищеский матч России и Сербии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пытается сорвать мартовскую игру сборной России.

УАФ выступила против товарищеского матча российской национальной команды против Сербии.

Украинцы обратились в Футбольный союз Сербии, а также в ФИФА и УЕФА.

Они настаивают на необходимости принятия мер «для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».