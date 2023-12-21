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  • Украина потребовала отменить товарищеский матч России и Сербии

Украина потребовала отменить товарищеский матч России и Сербии

21 декабря 2023, 19:44
19

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пытается сорвать мартовскую игру сборной России.

УАФ выступила против товарищеского матча российской национальной команды против Сербии.

Украинцы обратились в Футбольный союз Сербии, а также в ФИФА и УЕФА.

Они настаивают на необходимости принятия мер «для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

  • Россияне с февраля 2022 года отстранены от международных турниров.
  • Матч с Сербией должен состояться в Москве на стадионе «Динамо» 21 марта.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Украина Сербия
Комментарии (19)
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Январь 59
1703178071
К этому времени(21 марта 2024) Россия отменит "Недогосударство404". Смысл сейчас что то требовать?
Ответить
Дубина
1703179465
Ох и укропы))))
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Кузьмич на трибуне
1703180764
А не слишком ли много требует УАФ. Сами то что ? Уже половины населения лишились, уже 25% земель лишились, президент-наркоман, мэр Киева-контуженый(ни одного предложения связать внятно не может). Скоро поляки потребуют запретить укропам играть в Европе до тех пор , пока Бандера-национальный герой.
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Бывалый1488
1703184284
404 уже не знают, как внимание привлечь к себе
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Lilipyt
1703201089
Салоеды совсем из ума вышли. Разум покинул их дом. На что они надеяться?! Поплачут сербам и они откажутся?! Смешно! В ближайший матчи плакса Миртл начнет лить слезки в Лондоне до марта. ФИФА и УЕФА не могут влиять на товарищеские игры и отправлять им жалобу бессмысленно. Пора им выучить правила, а то их необразованность приведет еще к большим насмешкам.
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Myasko
1703218992
А украинцы-это кто? Смешно
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Oldtrafford83
1703222560
очередное подгорание)
Ответить
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