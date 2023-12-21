Украина потребовала отменить товарищеский матч России и Сербии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пытается сорвать мартовскую игру сборной России.
УАФ выступила против товарищеского матча российской национальной команды против Сербии.
Украинцы обратились в Футбольный союз Сербии, а также в ФИФА и УЕФА.
Они настаивают на необходимости принятия мер «для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».
- Россияне с февраля 2022 года отстранены от международных турниров.
- Матч с Сербией должен состояться в Москве на стадионе «Динамо» 21 марта.
Источник: «Бомбардир»