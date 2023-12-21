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    • Украина потребовала отменить товарищеский матч России и Сербии

    Украина потребовала отменить товарищеский матч России и Сербии

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) пытается сорвать мартовскую игру сборной России.

    УАФ выступила против товарищеского матча российской национальной команды против Сербии.

    Украинцы обратились в Футбольный союз Сербии, а также в ФИФА и УЕФА.

    Они настаивают на необходимости принятия мер «для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

    • Россияне с февраля 2022 года отстранены от международных турниров.
    • Матч с Сербией должен состояться в Москве на стадионе «Динамо» 21 марта.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +221

      Бывалый1488 23 минуты назад

      404 уже не знают, как внимание привлечь к себе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17562

      Алексей З 1 час назад

      Молодец Бомбардир , не даёт грустить местным путиноидам...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2342

      Таврида > Алексей З 47 минут назад

      Ага, путиноиды веселятся, а у либерасни пердаки рвутся, бггг

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17562

      Алексей З > Таврида 11 минут назад

      Критины , не понимаете , что Бомбардир специально для вас из всего потока новостей , выберает именно это.
      Сербам и уефа поХ , что УФФ требует , зато как это вас будоражит !!!
      Вас имеют , как хотят.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2342

      Таврида > Алексей З 8 минут назад

      Критин, это Бомбардир специально делает, чтобы у тебя бомбануло (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4165

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      А не слишком ли много требует УАФ. Сами то что ? Уже половины населения лишились, уже 25% земель лишились, президент-наркоман, мэр Киева-контуженый(ни одного предложения связать внятно не может). Скоро поляки потребуют запретить укропам играть в Европе до тех пор , пока Бандера-национальный герой.

      1
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      Рейтинг: +22674

      Cleaner 1 час назад

      Вот ...сы...(

      3
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      Рейтинг: +2066

      Дубина 1 час назад

      Ох и укропы))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7061

      Питерский князь 1 час назад

      Есть такая русская комедия из времен СССР "Не может быть".
      Нужно признать, проделана большая работа, чтобы опростоволосить целый народ, направить против нас, наших братьев.
      Тем слаще будет нам. Столько лет разных планов и всё коту под хвост. Хотя нет, мы стали умнее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      Январь 59 2 часа назад

      К этому времени(21 марта 2024) Россия отменит "Недогосударство404". Смысл сейчас что то требовать?

      5
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