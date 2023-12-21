Дюков ответил, возможно ли участие России в отборе ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном участии России в отборе чемпионата мира-2026.
– Вы говорили, что ваша задача – обеспечить сборной России участие в отборе ЧМ-2026. Эта задача уже нереализуема?
– Она может быть реализована. Возможность отбираться через УЕФА остается. В этой жизни иногда все меняется очень быстро.
- Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Ближайший должен состояться в марте против Сербии.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова