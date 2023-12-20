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    В РФС не исключили выход из УЕФА в 2024 году

    РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в следующем году.

    «В следующем году мы можем подать заявление о выходе из УЕФА. В принципе, мы можем сделать это в январе месяце, если увидим предпосылки», – сказал президент РФС Александр Дюков.

    • Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший должен состояться в марте против Сербии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7000

      Питерский князь 11 минут назад

      УЕФА трещит по швам.
      Клубы Европы хотят выйти в какую-то лигу. Нас нет.
      Это Краснодыр, жопа трещит по швам.
      :)))

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