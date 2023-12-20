В РФС не исключили выход из УЕФА в 2024 году

РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в следующем году.

«В следующем году мы можем подать заявление о выходе из УЕФА. В принципе, мы можем сделать это в январе месяце, если увидим предпосылки», – сказал президент РФС Александр Дюков.